OnePlus primeiro dobrável poderia ser rebadjado Oppo Find N

(Pocket-lint) - Os smartphones dobráveis se tornaram cada vez mais populares nos últimos anos, mas enquanto a OnePlus compete no principal mercado de smartphones, ela ainda não conseguiu deixar sua marca no setor dobrável.

Uma dica recente do Yogesh Brar(via Pricebaba) sugere que a empresa está trabalhando em seu primeiro smartphone dobrável e afirma que poderia ser um novo Oppo Find N. Não é segredo que OnePlus e Oppo são propriedade da mesma matriz - BBK Electronics - e embora as duas empresas já tenham operado separadamente, elas têm se aproximado mais no último ano.

Agora elas compartilham tecnologias e seu software operacional também está se tornando alinhado. Vale mencionar também que o CEO e co-fundador Pete Lau foi parte do desenvolvimento do Oppo Find N, então talvez não seja surpresa que o dispositivo seja relatado como a base da primeira dobradura do OnePlus.

O Oppo Find N foi revelado em dezembro de 2021 na China, embora ainda não esteja disponível globalmente. Ainda não está claro quais partes do Localizador de Oposição N o OnePlus dobrável adotará, nem quando ele poderá ser lançado. O Oppo Find N tem uma dobra vertical, como o Samsung Galaxy Z Fold 3, e apresenta uma tela de 7,1 polegadas quando desdobrada.

Não deixaremos de estar atentos aos rumores em torno do smartphone dobrável OnePlus durante os próximos meses, portanto, observe este espaço.

Escrito por Britta O'Boyle.