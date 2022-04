O OnePlus 10 normal agora será chamado de Oppo Reno 8

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o OnePlus 10 Pro lançado recentemente em todo o mundo, muitos fãs da marca ficaram coçando a cabeça.

Claro, o OnePlus 10 Pro é um ótimo smartphone , mas se for a variante 'Pro', o que aconteceu com o OnePlus 10 normal?

Agora, graças a um novo vazamento de um usuário do Weibo , descobrimos que a versão regular existe, apenas não será um dispositivo OnePlus .

Em vez disso, o design foi doado à Oppo , que o lançará como Reno 8.

Uma imagem vazada supostamente mostrando o design do Reno 8 revela que ele é quase idêntico ao OnePlus 10 Pro.

Como pode ser visto na imagem, a única diferença parece ser que a moldura ao redor dos módulos da câmera se estende mais abaixo no dispositivo.

É claro que a marca Hasselblad também não está mais presente. Mas fora isso, tudo parece muito parecido com o OnePlus 10 Pro.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Quando se trata de especificações, temos apenas rumores. O post do Weibo afirma que o Reno 8 contará com uma tela AMOLED de 6,55 polegadas rodando a 120Hz com uma resolução de 2400 x 1080.

Ele também afirma que a câmera principal terá um sensor IMX 766 de 50 megapixels.

Caso contrário, tudo permanece envolto em mistério, incluindo o preço. Pelo menos sabemos onde o OnePlus 10 acabou.

Escrito por Luke Baker.