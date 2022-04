Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus revelou algumas especificações importantes do próximo Nord N20 5G, juntamente com a primeira imagem oficial do dispositivo, nos dando uma ótima indicação do que virá para o telefone econômico quando for lançado.

Falando excusivamente para a PC Mag , o COO da OnePlus Kinder Liu disse à publicação que o OnePlus Nord N20 5G ofereceria um display AMOLED de 6,43 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 60Hz.

Anteriormente, havia rumores de que o dispositivo teria uma taxa de atualização de 90Hz, embora Liu tenha dito à PC Mag que era uma escolha entre uma tela LCD com 90Hz e uma tela AMOLED com 60Hz no preço do Nord N20.

Foi confirmado que o dispositivo viria com um sensor de impressão digital na tela e a imagem oficial mostra dois grandes sensores de câmera na parte traseira - não em uma caixa - enquanto uma câmera perfurada está presente na frente do dispositivo no canto superior esquerdo .

Liu também confirmou que o Nord N20 5G apresentaria carregamento SuperVooc, que no Nord 2 é de 65W e permite uma carga completa da bateria de 4500mAh em 30 minutos, embora não tenha sido confirmado que o Nord N20 5G ofereceria o mesmo. Relatórios anteriores reivindicaram 30W para o dispositivo.

Também não foi confirmado se o dispositivo rodaria no chipset Snapdragon 695, conforme relatado, ou se teria uma câmera principal de 48 megapixels e uma câmera ultra larga de 8 megapixels.

Escrito por Britta O'Boyle.