OnePlus Nord CE 2 Lite parece uma partida completa do Nord CE 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o OnePlus lance toda uma gama de dispositivos nos próximos dois meses, incluindo o Nord CE 2 Lite, um intermediário que fica sob o Nord CE 2 .

Com imagens e especificações vazadas, os detalhes que temos até agora pintam uma imagem de um telefone muito diferente do Nord CE 2: de fato, ele não parece compartilhar nada com seu homônimo.

De acordo com Yogesh Brar - que tem um bom histórico de vazamento de tais detalhes - o Nord CE 2 Lite virá com uma tela de 6,58 polegadas, com resolução full HD+ e taxa de atualização de 120Hz. Isto é dito ser um display LCD.

Esse é um tamanho, taxa de atualização e tipo de painel diferentes do Nord CE 2, portanto, não há relação lá.

Diz-se que é alimentado pelo Snapdragon 695 com 6/8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Este é um hardware intermediário sólido, permitindo 5G e talvez uma ligeira queda no desempenho do MediaTek 900 do Nord CE 2.

Depois, há uma bateria de 5000mAh com carregamento de 33W para completar a imagem do hardware.

Movendo-se para as câmeras, é um arranjo de câmera tripla, mas na realidade você está olhando para a câmera principal de 64 megapixels (que pode ser a mesma do Nord CE 2) e depois duas lentes para aumentar - mono de 2 megapixels e macro de 2 megapixels. Essas últimas câmeras provavelmente são apenas lixo para aumentar a folha de especificações - e perde o ultra-amplo de 8 megapixels do Nord CE 2.

Finalmente, parece que o Nord CE 2 Lite pode ser lançado no OxygenOS 11 desatualizado no Android 11. Pelo menos o software desatualizado corresponde ao Nord CE 2.

Quanto ao design, parece semelhante aos dispositivos Realme recentes e suspeitamos que a aproximação do OnePlus e Oppo deu ao OnePlus a chance de renomear alguns dispositivos Realme: isso fica bem próximo do Realme 9 Pro.

Os rumores dizem que a Índia é o mercado alvo, com lançamento previsto para breve.

Escrito por Chris Hall.