Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora haja muita atenção no OnePlus 10 Pro hoje, com um evento de lançamento agendado para mais tarde , outro surgiu, com novos renders nos dando um vislumbre de como poderia ser,

O OnePlus 10R foi recentemente mencionado em um vazamento de roteiro do OnePlus e agora temos algumas imagens para respaldar a especulação.

Há alegações de que o aparelho poderia realmente ser um rebrand do Realme GT Neo 3 , que foi anunciado na China no início deste mês.

Rumores anteriores, por exemplo, revelaram que ele terá uma tela FHD + AMOLED de 6,7 polegadas semelhante com uma taxa de atualização de 120Hz.

Ele também será executado no processador MediaTek Dimensity 8100, dizem eles, e oferecerá até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Haverá uma câmera tripla na parte traseira, que é visível nas novas imagens, composta por uma câmera principal de 50 megapixels, além de uma ultra grande angular de 8 megapixels e macro de 2 megapixels.

A frente abrigará uma câmera de 16 megapixels atrás de um recorte perfurado.

Duas versões do OnePlus 10R estão sendo divulgadas - uma com suporte para carregamento rápido de 150W, o que faz sentido, considerando que o próprio OnePlus disse que trará a tecnologia para um aparelho sem nome no segundo trimestre de 2022 .

Ainda não temos certeza de quando ou onde o OnePlus 10R estará disponível, mas atualizaremos você conforme e quando descobrirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.