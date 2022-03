OnePlus 10 Pro finalmente recebe seu lançamento global

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus finalmente lançou seu carro-chefe de 2022 fora da China e, assim como nos últimos anos, é um carro-chefe premium de primeira linha que custa um pouco menos que a concorrência de grandes nomes.

Como é típico da empresa, existem duas variantes e são codificadas por cores. Há um modelo preto fosco com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que custará £ 799 no Reino Unido e € 899 na Europa. Há também um modelo verde 'Emerald Forest' com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que vem com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

No Reino Unido, pelo menos, essas variantes de armazenamento e RAM estão disponíveis apenas em suas cores selecionadas. Então você não pode ter um modelo preto com 12GB/256GB, infelizmente. É uma decisão incomum, mas é uma jogada clássica do OnePlus .

O telefone em si foi revelado pela primeira vez em janeiro , então já sabemos tudo sobre seu design e especificações. Nada é diferente do modelo chinês além do software instalado.

Os telefones chineses OnePlus executam o ColorOS 12 da Oppo , onde unidades globais executarão o OxygenOS 12 baseado no Android 12. Com isso dito, os dois sistemas operacionais agora compartilham a mesma base de código unificada, o que significa que as diferenças entre eles são mínimas.

O OnePlus continuará a usar a marca OxygenOS nos mercados globais e prometeu três grandes atualizações de software com o OnePlus 10 Pro e cinco anos de patches de segurança, garantindo que o telefone dure um bom tempo.

Apenas como uma rápida recapitulação: o OnePlus 10 Pro é alimentado pelo processador Snapdragon 8 Gen 1 , possui uma tela Quad HD de 6,7 polegadas com taxa de atualização adaptável de 120Hz e brilho máximo de 1300 nits, além de uma bateria de 5000mAh.

Essa bateria pode carregar rapidamente graças ao carregador SuperVOOC de 80 W, que aumenta de 1 a 100% em 32 minutos ( a menos que você esteja na América do Norte , caso em que você obtém SuperVOOC de 65 W com 1 a 100% em 34 minutos) .

A parte traseira apresenta uma unidade de câmera proeminente com três câmeras e um anel de luz LED. É composto por uma telefoto primária de 48 megapixels, ultrawide de 50 megapixels e 13 megapixels.

A parceria da OnePlus com a Hasselblad continua e significa que o processamento de cores para imagens está de acordo com os padrões da Hassleblad e que o telefone usa o mesmo aplicativo de câmera ajustado pela Hasselblad.

O telefone estará disponível para compra na Amazon, Three, John Lewis e diretamente na OnePlus no Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.