(Pocket-lint) - Em um post da comunidade detalhando as especificações de desempenho e hardware do OnePlus 10 Pro , a fabricante reiterou que seu telefone principal para 2022 tem carregamento SuperVOOC de 80W.

Com o carregamento de 80 W, o OnePlus 10 Pro pode encher de 1 a 100% em apenas 32 minutos. Isto é, a menos que você esteja na América do Norte.

No mesmo anúncio da comunidade, o OnePlus afirma que, se você estiver adquirindo um dispositivo de território norte-americano, receberá apenas 65W SuperVOOC. Essa é a mesma potência e velocidade das últimas duas gerações principais do OnePlus .

Embora não diga explicitamente o motivo no anúncio real, os representantes da empresa responderam a uma pergunta nos comentários explicando por que isso acontece, e tudo tem a ver com tensões.

Um membro da equipe afirma: "Isso ocorre porque o SUPERVOOC de 80 W atualmente não suporta energia CA de 110 ou 120 volts - o padrão típico para tomadas na região".

A realidade é que, embora pareça um pouco ter que se contentar com o segundo melhor nesse mercado, o SuperVOOC de 65W dificilmente é lento. Ele ainda deve obter uma bateria cheia em menos de 40 minutos. É apenas um pouco deprimente para aqueles que se preocupam em ter as melhores especificações disponíveis.

Quanto a outras especificações, não há nada que já não soubéssemos graças ao lançamento na China no início do ano. O telefone virá com um processador Snapdragon 8 Gen1, bateria de 5000mAh e um enorme sistema de refrigeração.

O OnePlus 10 Pro terá seu lançamento global em apenas alguns dias, e você pode assisti-lo aqui .

Escrito por Cam Bunton.