Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus já anunciou o OnePlus 10 Pro em janeiro na China, mas o dispositivo não será lançado globalmente até 31 de março. Você não precisa esperar tanto para fazer a pré-encomenda se estiver nos EUA.

O OnePlus twittou de sua conta oficial nos EUA abrindo o Programa de Depósito Cega que permite que você faça um depósito de US $ 1 para envio antecipado do OnePlus 10 Pro e um par gratuito do OnePlus Buds Pro .

O programa será executado até 30 de março - um dia antes do evento de lançamento global - e você pode reservar seu dispositivo online no site da OnePlus nos EUA. Infelizmente, ainda não existe um programa equivalente no Reino Unido.

O OnePlus 10 Pro possui uma caixa de câmera redesenhada na parte traseira com uma câmera tripla que oferece um sensor primário de 48 megapixels, sensor ultra amplo de 50 megapixels e sensor de telefoto de 8 megapixels. Há uma parceria Hasselblad em termos de câmera e há uma tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz .

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Você podeler tudo sobre o OnePlus 10 Pro em um recurso separado ou pode ler nossas primeiras impressões em nossa análise inicial .

Também temos um recurso de comparação sobrecomo o OnePlus 10 Pro se compara ao OnePlus 9 Pro e como ele secompara ao Oppo Find X5 Pro .

Escrito por Britta O'Boyle.