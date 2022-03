Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o OnePlus está preparando o lançamento de um Nord 2 reforçado por especificações, de acordo com um vazador frequente. Espera-se que este telefone - chamado Nord 2T - seja semelhante ao Nord 2, mas com desempenho mais rápido.

Em vez de ter o processador MediaTek Dimensity 1200, afirma-se que esta versão 'T' abriga o Dimensity 1300, que é um acima da plataforma atual.

Além disso, parece que todas as outras especificações principais são basicamente as mesmas. Ele tem a mesma configuração de tela e câmera e a mesma capacidade de bateria.

A única diferença com a bateria é que ela está equipada com suporte para o carregamento mais rápido de 80 W SuperVOOC - assim como o carro-chefe OnePlus 10 Pro - em vez do carregamento rápido de 65 W do atual Nord 2.

As especificações da próxima atualização do Nord 2 foram twittadas por Yogish Brar:

OnePlus Nord 2T



• AMOLED FHD+ de 6,43", 90Hz

• MediaTek Dimensity 1300

• Câmera Traseira - 50MP (IMX766)(OIS) + 8MP (UW) + 2MP (Mono)

•Câmera Frontal - 32MP

• RAM LPDDR4X de 8/12 GB

• ROM UFS3.1 de 128/256 GB

•Android 12, OxygenOS 12

• Bateria de 4.500mAh, carregamento de 80W



Controle deslizante de alerta, alto-falantes estéreo — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 28 de março de 2022

Seria uma jogada clássica do OnePlus lançar uma atualização incremental em um telefone popular. Houve alguns anos no passado em que o OnePlus - como um relógio - lançaria uma versão de seu telefone principal, mas com um processador mais poderoso.

Vimos isso com o OnePlus 6T , OnePlus 7T e OnePlus 8T , então não é exatamente uma nova estratégia. O que há de novo é que desta vez há rumores de sua série Nord de gama média. Seria a primeira vez que vimos um modelo 'T' de um telefone Nord.

Escrito por Cam Bunton.