Confirmado: OnePlus 10 Pro será lançado globalmente em 31 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus confirmou que o aguardado OnePlus 10 Pro será lançado globalmente em 31 de março, com vendas começando às 15:20 BST.

O OnePlus 10 Pro foi lançado originalmente em 11 de janeiro de 2022, mas de forma surpreendente, a empresa foi lançada primeiro na China, deixando o resto do planeta esperando.

A partir de 31 de março, no entanto, você poderá obter o dispositivo globalmente - no Reino Unido, Europa, EUA e Índia. Os preços não foram confirmados, mas esperamos ouvi-los em 31 de março.

O OnePlus 10 Pro oferece um novo design com o sistema de câmera Hasselblad à esquerda da parte traseira em seu próprio pad. Ele mantém o controle deslizante de alerta na lateral e, em nossa primeira reunião com o telefone no MWC 2022 , achamos que parecia um dispositivo de qualidade.

Há uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com atualização adaptável de até 120Hz, enquanto a energia vem do Snapdragon 8 Gen 1.

Há uma grande bateria de 5000mAh com carregamento de 80W com fio e 50W sem fio.

Esse sistema de câmera é composto por câmeras principais, ultrawide e telefoto, com a marca Hasselblad e oferecendo alguns recursos divertidos, como o efeito olho de peixe. Para comemorar o lançamento, o OnePlus enviou o OnePlus 10 Pro ao espaço para capturar uma imagem do horizonte - celebrando as imagens mais famosas da Hasselblad dos pousos na lua.

Traremos todos os detalhes dos preços assim que forem disponibilizados, mas não esperamos nenhuma surpresa deste dispositivo: como já está disponível na China, sabemos muito bem o que esperar. Haverá também um "evento" de lançamento em 31 de março para apresentar o telefone ao resto do mundo.

Escrito por Chris Hall.