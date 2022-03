Estes são os dispositivos OnePlus que poderíamos ver lançados até 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma linha do tempo de lançamentos de dispositivos OnePlus foi compartilhada online que pode nos dar uma indicação dos planos da empresa até 2022.

O OnePlus costumava ser bastante previsível: tinha poucos modelos e caíam em um padrão regular de lançamentos de primavera e outono, um atualizando o outro.

Nos últimos anos, essa seleção se expandiu, com os modelos Pro surgindo na parte superior e os modelos Nord na parte inferior, ampliando o número de dispositivos que o OnePlus estava vendendo.

Os detalhes vêm do vazador Yogesh Brar no Twitter .

Aqui estão alguns dos próximos produtos da série Nord/number



•OnePlus 10 Pro - março

•OnePlus Nord CE 2 Lite - abril

•OnePlus Nord 2T - final de abril/início de maio

•OnePlus 10R - Maio

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) - julho

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) - Final do terceiro trimestre — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 21 de março de 2022

A lista inclui o lançamento do OnePlus 10 Pro em março fora da China - algo que já foi confirmado, mas também aponta para o lançamento do OnePlus 10 Ultra no final do terceiro trimestre. Isso se encaixaria nesse lançamento de outono e já ouvimos rumores sobre esse dispositivo.

Depois, temos o OnePlus Nord CE 2 Lite e o Nord 2T, seguidos pelo OnePlus 10R - provavelmente apenas para a Índia - e o OnePlus Nord 3.

Essa linha do tempo vê muitos dispositivos OnePlus sendo lançados em um período bastante curto, mas com o Nord CE 2 já lançado , é no extremo acessível do espectro que podemos ver mais atividades.

O interessante é a sugestão de que obteremos o OnePlus Nord 2T e um OnePlus Nord 3 alguns meses depois, sugerindo que pode haver uma grande lacuna nas especificações desses dispositivos.

De fato, foi sugerido que o Nord 2T tenha uma tela de 6,43 polegadas e MediaTek Dimensity 1300, enquanto o Nord 3 poderia ter uma tela de 6,7 polegadas e Dimensity 8100 - junto com o novo carregamento de 150W.

Como sugere Brar, isso pode ver o Nord 3 lançado como Nord Pro ou Nord 3 Pro, preenchendo essa lacuna na ausência do OnePlus 10 regular (do qual não ouvimos menção).

Potencialmente, isso vê o OnePlus 10 Pro e o OnePlus 10 Ultra como dispositivos de última geração e, em seguida, o Nord preenchendo o espaço abaixo do nível básico até o sub-flagship.

Muitos vazamentos saem do OnePlus e a empresa lança dispositivos diferentes em diferentes regiões (particularmente na Índia), então temos certeza de que haverá alguma clareza nos planos futuros da empresa nos próximos meses.

Escrito por Chris Hall.