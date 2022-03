São estes os detalhes do OnePlus Nord 3?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus já anunciouo OnePlus 10 Pro na China este ano, assim como o Nord CE 2 globalmente e enquanto ainda aguardamos o lançamento global do 10 Pro, surgiram alguns rumores em torno de outro dispositivo OnePlus.

O Digital Chat Station (@chat_station) twittou alguns "parâmetros do novo telefone OnePlus" e, embora não tenha detalhado qual telefone era, as especificações correspondem ao que foi relatado anteriormente para o OnePlus Nord 3.

Os parâmetros detalhados do novo telefone OnePlus:



Tela reta flexível de perfuração tipo BOE de 6,7 "2412*1080p, furo único centrado

Dimensão 8100+12GB LPDDR5+UFS 3.1

frontal 16mp traseiro 50mp IMX766 f/1.88+8mp+2mp

4500 mah + 150 w super flash de carga do motor do eixo x impressão digital da tela óptica — Estação de bate-papo digital (@chat_station) 17 de março de 2022

De acordo com o tweet, o dispositivo terá uma tela Full HD+ de 6,7 polegadas com uma câmera perfurada centralizada na parte superior. Aparentemente, ele executará o chipset Dimensity 8100, suportado por 12 GB de RAM e virá com armazenamento UFS 3.1.

O tweet também sugeriu que o dispositivo teria uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 50 megapixels oferecendo uma abertura f / 1.88, juntamente com um sensor secundário de 8 megapixels e um sensor de 2 megapixels.

Afirma-se que uma bateria de 4500mAh está a bordo, com suporte para carregamento rápido de 150W e espera-se um sensor óptico de impressão digital abaixo da tela.

Rumores anteriores para o próximo dispositivo OnePlus - especulado ser o Nord 3 - suportam as especificações detalhadas no tweet. Eles também alegaram que o dispositivo chegaria no segundo trimestre de 2022 e teria uma taxa de atualização de 120Hz, então está se tornando um dispositivo de médio alcance bastante empolgante.

Escrito por Britta O'Boyle.