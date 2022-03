Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus pode ter anunciado recentemente o Nord CE 2 , mas já se fala do sucessor do Nord 2 chegar no segundo trimestre de 2022 e parece que pode ser um ótimo dispositivo de médio porte.

O relatório, que vem da Digit , sugere que o OnePlus Nord 3 oferecerá um carregamento de hardware semelhante ao recentemente anunciado Realme GT Neo 3 , que afirma ser o primeiro smartphone a oferecer carregamento rápido de 150W. Diz-se que carrega uma bateria de 4500mAh de plana a cheia em 15 minutos.

Não querendo ficar atrás, a OnePlus afirmou que será a primeira empresa a levar o processador MediaTek Dimensity 8100 em um dispositivo.

A Oppo também disse em um comunicado à imprensa que ofereceria seu carregamento SuperVOOC de 150 W com Battery Health Engine em telefones Oppo e OnePlus de gama média a alta, e que o primeiro telefone OnePlus a oferecer o carregamento rápido será lançado no segundo trimestre ou 2022. Isso levou rumores a sugerir que será o OnePlus Nord 3 que oferecerá o suporte de carregamento rápido e o MediaTek Dimensity 8100, e chegará antes do verão.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Outros rumores em torno do OnePlus Nord 3 afirmam que ele oferecerá uma tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz .

Escrito por Britta O'Boyle.