Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O cofundador da OnePlus, Carl Pei , tem uma marca de tecnologia chamada Nothing e pode lançar seu primeiro smartphone no próximo mês.

A empresa desenvolve um telefone há mais de um ano, e Pei aparentemente provocou recentemente um protótipo de telefone na frente de executivos de grandes empresas como a Qualcomm durante o Mobile World Congress 2022 em Barcelona, informou o TechCrunch . Se a Nothing lançasse um novo telefone em abril, seria cerca de um ano após a empresa lançar seu primeiro produto: um par de fones de ouvido sem fio chamado Ear 1 . Pensa-se que o primeiro telefone de Nothing empresta características de design dos fones de ouvido, como componentes transparentes.

Pei disse antes à mídia que a Nothing planeja introduzir mais dispositivos no futuro. A empresa também comprou os direitos da marca Essential , que lançou um telefone Android em 2017 antes de ser desativada . E, ainda no mês passado, Pei twittou que estava " De volta ao Android ", ao qual as contas do Android e do Snapdragon no Twitter postaram respostas curiosas.

Temos muito o que recuperar Carl — Android (@Android) 15 de fevereiro de 2022

A própria conta de Nothing chegou a provocar na semana passada que "março vai ser divertido".

Março vai ser divertido. — Nada (@nada) 28 de fevereiro de 2022

Adicione tudo isso e o OnePlus poderá lançar um novo produto nesta primavera.

Escrito por Maggie Tillman.