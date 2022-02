OnePlus trará carregamento de 150W para novo telefone no segundo trimestre de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus anunciou que planeja introduzir o carregamento rápido Supervooc de 150W com um próximo smartphone planejado para o segundo trimestre deste ano.

O momento coincide com os rumores de um aparelho com o codinome "Oscar" , que também está previsto para um lançamento na primavera de 2022.

Alguns sugerem que será o OnePlus 10 em vez da versão global do modelo Pro já anunciado na China .

O sistema de carregamento Supervooc de 150W foi desenvolvido pela Oppo - um companheiro estável do OnePlus - e é capaz de carregar uma bateria de 4.500mAh de zero a 50% em apenas cinco minutos. Também será usado no Realme GT Neo 3 , também anunciado durante o MWC 2022.

A OnePlus também anunciou que seu telefone principal OnePlus 10 Pro receberá uma atualização over-the-air para o HyperBoost Gaming Engine da marca quando for lançado na Índia, Europa e América do Norte.

Essa tecnologia otimiza os jogos para celular para oferecer uma experiência mais suave e estável. É composto por outras tecnologias de jogos, como estabilizador de quadro GPA, O-Sync e GPU Load Control (GLC).

O estabilizador de quadro GPA monitora o desempenho do dispositivo em tempo real e ajusta os recursos de CPU e GPU quando são previstas quedas de quadros. O-Sync aumenta a velocidade de sincronização entre o processador e a tela durante as sessões de jogo. E o GLC melhora a eficiência de renderização do processador gráfico.

Escrito por Rik Henderson.