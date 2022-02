Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus já revelou seu próximo carro-chefe premium para 2022; o OnePlus 10 Pro foi lançado oficialmente na China no início do ano.

Enquanto ainda esperamos que seja lançado em mercados fora de seu país de origem, há outro quebra-cabeça a ser resolvido: onde está o modelo regular e não Pro deste ano?

O fabricante nem deu a entender a existência de um OnePlus 10, mas existe a possibilidade de que tudo fique claro em um futuro próximo.

Um rumor recente sugere que a OnePlus está se preparando para lançar um telefone com o codinome 'Oscar' em algum momento no final da primavera.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

A informação vem de um informante frequente Yogesh Brar, que disse à 91Mobiles que este dispositivo estará na série numerada de telefones. Isso significa que está em algum lugar da série OnePlus 10.

Como o 10 Pro já é oficial, é lógico que possa ser o não-Pro OnePlus 10.

Do jeito que as coisas estão, essas são todas as informações que estão sendo compartilhadas no momento: que um novo telefone está a caminho, tem o codinome 'Oscar' e pode ser o OnePlus 10.

Se for, podemos esperar que algumas - mas não todas - as especificações correspondam às do OnePlus 10 Pro.

Nos anos anteriores, o modelo regular, não-Pro, apresentava o mesmo poder de processamento e bateria que o Pro, mas com uma tela de resolução Full HD+, em vez de Quad HD+, e uma composição de câmera ligeiramente diferente. Também é crucialmente um pouco mais barato também.

Se o boato for preciso e as informações forem válidas, podemos esperar mais evidências da existência do OnePlus 10 nas próximas semanas e meses.

Escrito por Cam Bunton.