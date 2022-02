Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus Nord CE 2 está programado para ser lançado nas próximas semanas e, graças a um vazamento recente, agora temos uma boa ideia do que esperar do irmão "Lite" do telefone de gama média.

Esta lista de especificações vazada inclui números e especificações que você esperaria encontrar em um telefone de médio porte. Isso inclui uma tela fullHD + de 90 Hz, um processador Qualcomm Snapdragon 695 e 6 GB ou 8 GB de RAM.

Outros detalhes incluem uma bateria de 5000mAh e um sistema de câmera "tripla", onde dois dos sensores são apenas sensores de profundidade/macro de baixa resolução, ao lado da câmera principal de 64 megapixels.

Como o último Nord CE , não é esperado que apresente o interruptor deslizante de alerta OnePlus da marca registrada para alternar entre os modos silencioso, de toque e vibração. Também é alegado que apresentará um sensor de impressão digital montado na lateral, em vez de um na tela.

Especificações do OnePlus Nord CE 2 Lite 5G



• 6,59" FHD+, 90Hz

•Qualcomm Snapdragon 695

• 6/8 GB de RAM

• Armazenamento de 128/256 GB

• Câmera Traseira - 64MP + 2MP mono + 2MP macro

•Câmera Frontal- 16MP

• Bateria de 5.000mAh

• Carregamento de 33W

•Android 11, OxygenOS 11



Macaco de 3,5 mm

Sem controle deslizante de alerta

FP montado na lateral — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 11 de fevereiro de 2022

O OnePlus já provocou o design de seu telefone Nord CE de próxima geração; fez isso quando anunciou a data do evento de lançamento, mas ainda não disse nada oficialmente sobre uma versão 'Lite'. No entanto, temos certeza de que a empresa esperava manter as especificações em segredo até a revelação oficial.

Curiosamente, não há nada de especialmente surpreendente na lista de especificações de hardware vazadas originalmente pelo informante @heyitsyogesh . É tudo muito comum para este segmento do mercado de smartphones.

O que talvez seja decepcionante é o OnePlus lançar um telefone em 2022 que ainda está executando uma versão do OxygenOS baseada no Android 11 em vez do Android 12 . Embora, novamente, não seja exatamente surpreendente, dado onde o telefone fica no portfólio de produtos da OnePlus (bastante baixo).

Escrito por Cam Bunton.