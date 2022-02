OnePlus Nord CE 2 5G chegando em 17 de fevereiro, novo design provocado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É oficial: o OnePlus Nord CE 2 5G será lançado em 17 de fevereiro de 2022.

Há uma imagem teaser oficial para acompanhar esse anúncio, que vem direto da boca do cavalo, como você pode ver no topo desta página.

Com base nessa imagem, o Nord CE 2 parece muito diferente do Nord CE original, com um gabinete de câmera muito maior, não o design de tira mais longo do dispositivo original .

Foi apenas uma semana antes deste anúncio que ouvimos rumores sobre o OnePlus Nord CE 2 Lite 5G , mas não acredito que seja o mesmo dispositivo - devido a especificações aparentemente diferentes.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

O que sabemos é que o Nord CE 2 contará com carregamento rápido Super VOOC de 65W com fio, um fone de ouvido de 3,5 mm e um slot de expansão para cartão microSD - todos confirmados pelo OnePlus.

O que ainda não se sabe é quão diferente será o novo arranjo de câmeras do original, se o OnePlus funcionará com MediaTek ou Qualcomm na escolha do processador e se a tela será elevada além do original com uma taxa de atualização de 120Hz .

No estilo típico do OnePlus, mais informações são prometidas "nos próximos dias", provavelmente significando que pequenas pepitas de especificação serão reveladas na próxima semana, antes do lançamento oficial de 17 de fevereiro. Fique de olhos abertos e fique de olho no site para mais novidades por vir...

Escrito por Mike Lowe.