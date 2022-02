Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muitos rumores sobre novos dispositivos OnePlus ultimamente, especialmente na sempre popular série Nord.

Esperamos ver um Nord 2 CE muito em breve, seguido por um Nord 2T mais premium e agora também esperamos ver uma variante 'Lite' mais barata.

Previsto para ser chamado de Nord CE 2 Lite 5G, o novo participante da série deve estrear no segundo trimestre de 2022.

O OnLeaks, muitas vezes confiável, em colaboração com a Smartprix , revelou as especificações esperadas do novo modelo Lite.

Espera-se que o dispositivo apresente um display AMOLED full-HD de 6,59 polegadas rodando a 90Hz.

Ele será alimentado por um chipset Qualcomm Snapdragon 659 5G, juntamente com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O conjunto de câmeras triplas contará com um sensor principal de 64MP ao lado de dois sensores auxiliares de 2MP.

A câmera selfie é de 16MP e provavelmente continuará sendo um design de estilo perfurado.

Para energia, devemos esperar uma bateria de 5.000 mAh e recursos de carregamento rápido de 33W.

Espera-se que o telefone seja vendido em torno de Rs 20.000 na Índia, o que equivale a cerca de US $ 265, tornando-o o dispositivo Nord mais barato até agora.

Espera-se que o dispositivo seja lançado primeiro na Índia e não está claro se chegará a outros mercados também

Esperamos que sim, pois parece uma ótima opção de orçamento e algo que pode dar à série Redmi Note 11 uma corrida pelo seu dinheiro.

Escrito por Luke Baker.