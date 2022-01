Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus continua a expandir seu portfólio de smartphones com um novo modelo que se chamará Nord 2T.

Esta é a primeira vez que a série T chega aos dispositivos Nord de gama média e parece que o modelo substituirá o Nord 2 na programação da marca.

O último vazamento vem via 91mobiles e sugere que o OnePlus Nord 2T será lançado na Índia em abril ou maio deste ano.

Espera-se que o preço do 2T fique entre Rs 30.000-40.000, o que equivale a aproximadamente entre US $ 400 e US $ 550.

Quando se trata de especificações, esperamos ver uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz.

A câmera selfie é um design perfurado e espera-se que tenha um sensor de 32MP.

Para as câmeras traseiras, esperamos uma série de três sensores - primário de 50MP, ultrawide de 8MP e monocromático de 2MP.

Haverá uma bateria de 4.500 mAh com suporte para carregamento rápido de 80W, que deve ser a mesma do próximo OnePlus 10 Pro .

Tudo será alimentado pelo MediaTek Dimensity 1300 SoC, juntamente com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

O Nord 2T provavelmente estará executando o OxygenOS 12 baseado no Android 12 pronto para uso.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Embora estejamos sempre felizes em ver mais dispositivos OnePlus, os rumores sugerem que o 2T pode representar o topo da linha Nord, com um modelo CE chegando a um preço mais baixo e outro modelo sem nome chegando abaixo disso. Ter tantos modelos turva as águas ou apenas melhorará as coisas para o OnePlus, teremos que esperar para ver.

Escrito por Luke Baker.