Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o OnePlus está trabalhando em um carro-chefe ultra que ficará acima do recém-anunciado OnePlus 10 Pro , apelidado de OnePlus 10 Ultra.

Ouvimos pela primeira vez que o dispositivo estava em andamento no final de janeiro após um vazamento no Twitter, mas agora o combustível está sendo adicionado ao fogo depois que algumas imagens de patentes foram detectadas por outro usuário do Twitter.

As imagens descobertas pelo @TechInsiderBlog ( via 91 Mobiles ) revelam um dispositivo que oferece um design semelhante ao OnePlus 10 Pro, mas com algumas alterações importantes na parte traseira. Parece que há uma lente de câmera periscópio no canto inferior esquerdo da caixa quadrada da câmera e fala-se de uma pequena tela ao lado dela.

A frente parece ter uma tela levemente curvada e parece que há uma câmera perfurada no canto superior esquerdo. Ainda não há mais detalhes, embora o relatório anterior em torno deste dispositivo afirmasse que ele seria executado no chipset MariSilicon NPU desenvolvido pela OPPO, além de apresentar tecnologias da OPPO e OnePlus. Esperamos que a parceria de câmeras Hasselblad continue em qualquer novo dispositivo principal também.

Por enquanto, nada é oficial, embora rumores afirmassem anteriormente que o OnePlus 10 Ultra chegaria no segundo semestre de 2022, então há muito tempo para mais vazamentos.

Escrito por Britta O'Boyle.