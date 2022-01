OnePlus Nord CE 2 com lançamento previsto para 11 de fevereiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o lançamento de seu primeiro modelo de telefone premium do ano, diz-se que a OnePlus está se preparando para lançar o próximo telefone de sua popular família 'Nord' de gama média: o Nord CE 2 .

De acordo com um informante frequente do OnePlus, o telefone 'Core Edition' de segunda geração está programado para ser lançado em 11 de fevereiro e marcaria cerca de nove meses desde o lançamento do primeiro Nord CE.

A dica vem de @MaxJmb no twitter, um vazador regular de informações do OnePlus. Embora um pouco enigmático, os números '11' e '2' na imagem foram confirmados como significando '11 de fevereiro':

De muitas maneiras, o Nord CE era essencialmente uma versão simplificada do OnePlus Nord. Ele apresentava um processador de médio porte, mas ainda tinha o essencial do OnePlus, como uma bateria grande e carregamento rápido.

Para a segunda geração, parece que adotará uma abordagem semelhante, oferecendo uma versão simplificada do OnePlus Nord 2, lançada no final do verão de 2021.

Alega-se que apresentará uma tela AMOLED de 6,4 polegadas com taxas de atualização de até 90Hz e - dado o histórico recente do OnePlus - quase certamente apresentará resolução Full HD +.

Como o primeiro modelo, há rumores de que ele apresentará uma porta de fone de ouvido de 3,5 mm, mas deixará os chipsets da Qualcomm em favor do MediaTek Dimensity 900.

Também é alegado que possui a bateria usual de 4500mAh, até 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e um slot para cartão microSD para expandi-lo.

Outros detalhes incluem um sistema de câmera tripla, onde a terceira câmera é um sensor macro de baixa resolução, e o furo na tela reproduz uma câmera selfie de 16 megapixels.

Com o lançamento alegando estar se aproximando, é provável que vejamos e ouçamos mais do OnePlus nas próximas semanas. Nesse ponto, descobriremos quantos desses rumores são precisos.

Escrito por Cam Bunton.