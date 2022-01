Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus anunciou recentemente o OnePlus 10 Pro , embora os rumores tenham começado agora para uma variante mais poderosa do dispositivo, apelidada de OnePlus 10 Ultra.

De acordo com o leaker Yogesh Brar ( via 91 Mobiles ), diz-se que o OnePlus 10 Ultra vem com câmeras melhoradas, um processador mais rápido e hardware melhor que o OnePlus 10 Pro.

O compartilhamento de tecnologia entre OnePlus e Oppo está em pleno andamento, a série Find X5 recebe tratamento Hasselblad e estou ouvindo que MariSilicon será visto em um OnePlus Flagship no 2º semestre deste ano.



Existem rumores de um carro-chefe Ultra da OnePlus na fase EVT agora. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 25 de janeiro de 2022

Alega-se que o dispositivo pode chegar no segundo semestre de 2022, mas atualmente não está claro se ele substituiria os modelos "T" que normalmente são anunciados no final do ano. No momento, ainda estamos aguardando o anúncio do OnePlus 10 Pro fora da China também.

Brar disse que o OnePlus 10 Ultra foi o resultado do OPPO e OnePlus trabalhando juntos e compartilhando tecnologias, e acredita-se que o OnePlus 10 Ultra seria executado no chipset MariSilicon NPU desenvolvido pela OPPO.

Por enquanto, nada está confirmado, é claro, mas um carro-chefe Ultra da OnePlus tem pernas, permitindo competir com a Samsung e a Xiaomi, por exemplo, ambas com um smartphone "Ultra". Se o OnePlus 10 Ultra chegar, esperamos que ele pegue emprestado alguns traços de design do OnePlus 10 Pro, além de apresentar a parceria de câmeras Hasselblad.

Por enquanto, você pode ler tudo sobre o OnePlus 10 Pro em nosso recurso separado .

