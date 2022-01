OnePlus 10 Pro anunciado, lançado globalmente no final de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus retirou os invólucros de seu telefone principal mais recente e - em uma mudança de estratégia - o lançou apenas na China por enquanto.

Como é habitual para a empresa, vimos vários recursos anunciados antes do lançamento, e o lançamento de hoje repete essencialmente vários deles.

A mudança mais óbvia é o design, que vê o telefone adotar uma saliência de câmera quadrada de destaque que - semelhante aos telefones da série Galaxy S da Samsung - envolve a lateral.

Ele apresenta o que o OnePlus chama de 'Câmera Hasselblad de segunda geração para dispositivos móveis', com as duas empresas colaborando novamente na ciência e no processamento de cores.

Todas as três câmeras - a principal, telefoto e ultra grande angular - podem fotografar em cores de 10 bits completas, com suporte para RAW de 12 bits, e os resultados são processados usando a 'Solução de cores naturais' da Hasselblad.

A câmera ultra grande angular foi atualizada para fotografar um campo de visão de até 150 graus, encaixando muito mais na foto e ainda possui uma configuração de lente olho de peixe.

Além disso, os usuários poderão ajustar manualmente ISO, velocidade do obturador e outras configurações ao gravar vídeo no 'Modo de filme', bem como em fotos, e gravar no formato LOG sem um perfil de cor predefinido, permitindo que os editores de vídeo corrijam a cor de coçar, arranhão.

A tela na frente também foi atualizada. É um painel de resolução AMOLED QuadHD + de 6,7 polegadas, semelhante aos modelos anteriores, exceto com a tecnologia LTPO de última geração.

O que isso significa é que pode atingir taxas de atualização de até 120Hz, mas com a capacidade de se adaptar automaticamente até 1Hz quando necessário. Isso significa que é muito mais eficiente em termos de energia e usará muito menos energia em páginas com movimento mais lento.

Quanto a outras especificações, é tão poderoso quanto você esperaria do OnePlus. Isso significa o mais recente chipset de ponta da Qualcomm: o Snapdragon 8 Gen 1 , além de até 12 GB de RAM.

A bateria foi aumentada para 5000mAh - em comparação com 4500mAh nos modelos anteriores - e apresenta a solução de carregamento mais rápida da OnePlus: 80W SuperVOOC.

Tecnicamente falando, o SuperVOOC é a tecnologia da Oppo, mas como as empresas agora estão fundidas e compartilham P&D, as duas são essencialmente a mesma empresa agora.

Com o SuperVOOC de 80 W, você obterá uma carga completa do vazio em 32 minutos, além disso - com o carregamento sem fio AirVOOC de 50 W, você pode obter uma carga sem fio completa em 47 minutos.

O último exigirá um suporte de carregamento sem fio AirVOOC proprietário (um extra opcional), mas o telefone será enviado com um carregador com fio SuperVOOC de 80 W na caixa.

O OnePlus 10 Pro será lançado com o ColorOS 12 da Oppo baseado no Android 12 na China e OxygenOS 12 na Índia, Europa e América do Norte. Embora, novamente, essas duas skins baseadas no Android sejam quase idênticas.

O telefone foi mostrado em 'Volcanic Black' e 'Emerald Forest' (verde), sem nenhuma informação ainda sobre se haverá cores adicionais em outras regiões.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

O OnePlus 10 Pro estará à venda na China a partir de 13 de janeiro e será lançado globalmente no final de 2022. Espero que não muito mais tarde.

Escrito por Cam Bunton.