Data de lançamento, especificações, rumores e recursos do OnePlus Nord 2 CE

(Pocket-lint) - OnePlus pode ter anunciado recentemente o carro-chefe OnePlus 10 Pro , mas não se espera que seja o único smartphone que vemos da empresa no primeiro semestre de 2022.

Existem muitos rumores apoiando um sucessor do OnePlus Nord CE 5G , que se espera se chamar OnePlus Nord 2 CE, mas com o codinome OnePlus Ivan. Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

T1, 2022

Possivelmente fevereiro de 2022

Provavelmente em torno de £ 300

O OnePlus Nord Core Edition (CE) chegou em junho de 2021, embora tenha sido afirmado que seu sucessor aparecerá vários meses antes do aniversário do ano.

De acordo com algumas fontes diferentes, o OnePlus Nord 2 CE será lançado no primeiro trimestre de 2022 e, mais especificamente, foi alegado que aparecerá em fevereiro ou março de 2022. Foi certificado pelo Bureau of Indian Standards (BIS) no início Dezembro de 2021, e isso normalmente significa que o lançamento é iminente, embora atualmente isso não seja confirmado.

Rumores sugerem que o OnePlus Nord 2 CE virá com os mercados da Índia e da Europa. O preço ainda não vazou, embora o OnePlus Nord CE tenha custado £ 299,99 quando foi lançado, então um suporte semelhante é esperado para seu sucessor.

Estrutura de plástico, traseira de vidro

Câmera tripla traseira

Punch hole câmera frontal

O OnePlus Nord 2 CE apareceu em renderizações mostrando um design muito semelhante ao Nord 2, mas com uma caixa de câmera diferente na parte traseira. É uma mudança em relação ao Nord CE também, afastando-se do arranjo da câmera traseira em formato de comprimido.

Com base nos renders, o Nord 2 CE virá com uma câmera punch hole no canto superior esquerdo da tela, uma moldura de plástico, mas uma parte traseira e frontal protegidas por Corning Gorilla Glass.

A caixa da câmera deve ficar no canto superior esquerdo da parte traseira, com duas lentes proeminentes e uma lente menor, além de um flash. As cores vazadas até agora incluem cinza e uma cor verde oliva.

Diz-se que não há controle deslizante de alerta - um recurso exclusivo do OnePlus que também não apareceu no OnePlus Nord CE - embora haja aparentemente um conector de fone de ouvido de 3,5 mm.

6,4 polegadas, AMOLED, 90 Hz

Full HD +

Sensor de impressão digital no display

O OnePlus Nord 2 CE é reivindicado para vir com uma tela AMOLED de 6,4 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz . Não há detalhes sobre a resolução ainda, mas Full HD + é provável.

Se correto, este seria o mesmo que seu predecessor, que oferecia uma tela de 6,43 polegadas, taxa de atualização de 90 Hz e resolução Full HD + em 2400 x 1080, para uma densidade de pixels de 410ppi.

Com os renders sem nenhum sensor físico de impressão digital, foi sugerido que isso estaria sob o display para o Nord 2 CE, como foi para o Nord CE.

MediaTek Dimensity 900

Até 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, microSD

Bateria de 4500mAh

5G capaz

Os relatórios sugerem que o OnePlus Nord 2 CE será executado no sistema no chip MediaTek Dimensity 900 com suporte de até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Diz-se que existe uma opção de armazenamento de 128 GB e também existe suporte para microSD para expansão de armazenamento.

A capacidade da bateria do OnePlus Nord 2 CE é de 4500mAh e há suporte para carregamento rápido de 65W.

Um fone de ouvido de 3,5 mm está incluído e o OnePlus Nord 2 CE será um fone 5G .

Câmera tripla traseira

64 MP principal, 8 MP ultra amplo, 2 MP macro

Câmera frontal de 16 MP

É afirmado que o OnePlus Nord 2 CE virá com uma câmera OmniVision primária de 64 megapixels, juntamente com uma câmera ultra grande angular de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels.

Esta seria uma configuração semelhante ao OnePlus Nord CE, embora esse dispositivo oferecesse uma lente mono em vez de uma lente macro.

A câmera frontal do Nord 2 CE tem 16 megapixels, o mesmo que o OnePlus Nord CE.

Aqui estão todos os rumores que surgiram até agora em torno do OnePlus Nord CE 2.

India Today informou que o OnePlus Nord 2 CE poderia ser lançado em fevereiro de 2022.

91 Mobiles publicou algumas versões do OnePlus Nord CE 2 em associação com Yogash Brar. As renderizações mostram um design semelhante ao OnePlus Nord 2, mas com um arranjo de câmera traseira diferente.

91 Mobiles relatou que o OnePlus Nord 2 CE seria lançado na Índia no primeiro trimestre de 2022, bem como nos mercados europeus. Ele também revelou mais alguns detalhes em termos de especificações.

91 Mobiles publicou um relatório revelando uma série de especificações para o OnePlus Nord 2 CE por meio do tipster Yogash, bem como uma data de lançamento esperada.

Um dispositivo OnePlus com o número de modelo IV2201 apareceu no Bureau of Indian Standards , considerado um novo dispositivo OnePlus Nord.