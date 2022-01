Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Caso você não saiba, o OnePlus está prestes a lançar um novo telefone: o OnePlus 10 Pro , com data de lançamento prevista para 11 de janeiro na China .

Já foi revelado um pouco do design e das principais especificações técnicas , e agora a empresa detalhou alguns dos recursos que podemos esperar das câmeras. É seguro dizer que é definitivamente voltado para criadores de nível mais avançado.

Com sua colaboração com a Hasselblad, o OnePlus deu um grande destaque à calibração e ao processamento de cores e, com o 10 Pro, isso vai um passo além.

O novo telefone contará com imagens RAW + com suporte a cores de 10 bits, o que significa que mais de um bilhão de cores podem ser capturadas por suas câmeras.

De acordo com o OnePlus, isso significa mais de 64 vezes mais cores capturadas do que o OnePlus 9 Pro , e é compatível com todas as três câmeras.

Essas três câmeras têm zoom principal, ultralargo e telefoto, e é a ultralarga que vê a maior mudança no próximo telefone.

O novo sensor ultralargo pode capturar fotos de até 150 graus, que é consideravelmente mais amplo do que as ultralargas usuais, permitindo que você ajuste mais na imagem.

Além do mais, há um recurso Olho de peixe que imita o efeito de uma lente Olho de peixe se você quiser ser um pouco criativo. Quer se trate de algo bom ou não, pode ser um daqueles recursos clássicos do OnePlus que muitos verão como um truque que só é divertido por alguns dias.

OnePlus não está apenas tentando agradar os fotógrafos com sua próxima câmera, no entanto. Há um novo modo de filme que pode ser perfeito para aspirantes a cinegrafista.

O modo Filme permitirá que você ajuste o ISO, velocidade do obturador e outros controles, e permitirá que você filme no modo LOG sem qualquer perfil de cor predefinido, para que você possa corrigir a cor na suíte de edição posteriormente.

O OnePlus 10 Pro será lançado em 11 de janeiro às 14h, horário de Hong Kong, quando terá uma visão mais completa de todas as coisas que o OnePlus ainda não nos contou.