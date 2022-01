Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo oficialmente mostrado alguns dos recursos de design do OnePlus 10 Pro , o OnePlus agora continua com sua alimentação oficial de informações, como sempre faz na corrida para um grande lançamento de telefone.

As informações de hoje são uma folha de especificações quase completa. Ou, pelo menos, uma folha com quase todas as especificações importantes que afetam o desempenho do telefone. A maior parte é exatamente o que esperávamos há algum tempo, graças a uma série de vazamentos no período de preparação para o lançamento.

A empresa continuará apoiando-se na Hasselblad para o processamento de cores com a chamada "Câmera Hasselblad de segunda geração para celular". Este é composto por três câmeras.

Ela contará com uma câmera de 48, 50 e 8 megapixels (provavelmente em distâncias focais de zoom amplo, ultra-amplo e teleobjetiva), com OIS duplo. Embora não seja explicitamente declarado, isso provavelmente significa que as lentes de zoom principal e telefoto estão opticamente estabilizadas. A câmera selfie tem 32 megapixels.

No interior, deve haver bastante potência e velocidade, impulsionada principalmente pelo chipset Snapdragon 8 Gen1 , tornando-o um dos primeiros telefones a usar a plataforma carro-chefe da Qualcomm mais recente.

Ele se junta ao veloz LPDDR5 RAM e armazenamento UFS 3.1, e tem um display AMOLED capaz de taxas de atualização de até 120 Hz que também possui tecnologia LTPO.

A bateria de 5.000 mAh aumenta a capacidade em 500 mAh dos telefones OnePlus da geração anterior e - como é habitual na empresa - possui carregamento super rápido.

Principais tendências de tecnologia de 2022 - Pocket-lint Podcast 135 Por Rik Henderson · 5 Janeiro 2022

É aqui que vemos uma das primeiras evidências que confirma que OnePlus e Oppo estão sendo administrados como uma empresa . Porque, em vez de marcá-lo como 'Warp Charge', o OnePlus o lista como '80W SuperVOOC'. O fabricante não está mais rebatizando-o.

Mais importante, o carregamento com fio de 80W deve significar velocidades ainda mais rápidas do que a versão anterior de 65W, que já era muito rápida. E ele se juntou este ano ao carregamento sem fio AirVOOC realmente rápido de 50W.

Para a versão sem fio, é quase certo que exigirá um carregador patenteado e um que será um extra opcional, que não virá com o telefone como padrão.

Como já sabíamos, é reiterado que o telefone rodará OxygenOS 12 baseado no Android 12, com uma interface e recursos de software que se assemelham muito ao ColorOS 12 .

Fora isso, a última informação que vale a pena saber é que o telefone será um pouco menor do que o OnePlus 9 Pro . Com 163 x 73,9 x 8,55 mm, é ligeiramente mais fino, mais estreito e mais curto do que o carro-chefe anterior.

Estamos falando apenas de frações de milímetros aqui, mas pode ser o suficiente para torná-lo um pouco mais ágil na palma da mão.

O OnePlus 10 Pro será lançado na China em 11 de janeiro, momento em que a empresa preencherá todas as lacunas ainda não reveladas. Isso se não acontecer antes disso.