Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus confirmou oficialmente o que os vazamentos nos dizem há várias semanas: veremos uma mudança significativa no design quando o OnePlus 10 Pro for lançado em um futuro próximo.

Aparentemente inspirando-se no design da série Galaxy S da Samsung de 2021, o OnePlus 10 Pro apresentará uma caixa de câmera proeminente (mas elegante) que envolve a lateral, combinando com as bordas de metal.

A empresa não compartilhou absolutamente todos os detalhes, mas o design traseiro nas renderizações oficiais parece virtualmente idêntico a alguns dos vazamentos recentes, mostrando três câmeras e - o que parece - um flash / anel LED avançado arranjado em um quadrado no mencionado unidade de câmera.

Esta caixa de câmera é altamente polida e coloca o logotipo da marca Hasselblad com destaque ao longo de um lado. A parte traseira do telefone parece apresentar um acabamento fosco / fosco, semelhante ao que vimos no OnePlus antes, em vez do acabamento polido brilhante do OnePlus 9 series .

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 4 Janeiro 2022

Isso nos lembra o icônico acabamento Sandstone Black pelo qual o OnePlus era conhecido em suas primeiras 2-3 gerações de telefones e ainda oferece na forma de uma caixa de encaixe.

Embora o OnePlus tenha compartilhado apenas imagens em preto e verde até agora, ficaríamos surpresos em não ver pelo menos uma ou duas outras cores para regiões diferentes. Muitas vezes oferece preto em todos os lugares, mas depois ajusta as cores alternativas para a Europa, Reino Unido e Estados Unidos.

Falando em regiões, por enquanto, apenas a data de lançamento na China foi confirmada pela empresa. Isso vai levantar a tampa do OnePlus 10 Pro nesse mercado em 11 de janeiro.

OnePlus também mostrou que este telefone contará com o processador Snapdragon 8 série Gen1, e será, sem dúvida, outro poderoso telefone carro-chefe. Além disso, nada é oficial ainda, mas não vai demorar muito para a empresa derramar mais feijão, como costuma fazer.