Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma lista completa de especificações para o OnePlus 10 Pro vazou antes do lançamento esperado do telefone em janeiro. O Leakster Ishan Agarwal , que compartilhou os detalhes no Twitter, também publicou uma foto do dispositivo em verde e preto.

Começando com as especificações, Agarwal afirmou que o OnePlus 10 Pro apresentará um painel de tela QHD + LTPO de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 20Hz. Ele também terá uma bateria de 5000mAh que suporta carregamento SuperVOOC de 80W, bem como AirVOOC de 50W para carregamento reverso. Ele terá um chipset Snapdragon 8 Gen 1, também, então estará entre os primeiros a rodar no novo processador móvel da Qualcomm.

Em termos de câmeras, serão três câmeras traseiras. Dois sensores têm resolução de 48 megapixels e 50 megapixels, enquanto o terceiro tem resolução de 8 megapixels. Como a OnePlus tem uma parceria com a Hasselblad, o software da câmera será ajustado pela empresa da câmera.

Há também uma câmera selfie de 32 megapixels na frente do OnePlus 10 Pro.

Outros recursos incluem uma configuração de alto-falante estéreo e armazenamento LPDDR5 RAM e UFS 3.1. E as dimensões gerais do telefone são 163 × 73,8x5 mm. Lembre-se de que há rumores de que todas essas especificações. Mas Agarwal ( @ ishanagarwal24 no Twitter) tem um histórico sólido quando se trata de vazamentos.

