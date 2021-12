Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus 10 supostamente recebeu a certificação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.

Conforme detectado pela 91Mobiles , um telefone OnePlus apareceu no site do MIIT com um número de modelo NE2210. É considerado o OnePlus 10.

Esta lista do MIIT sugere que o telefone pode ser anunciado muito em breve.

Lembre-se de que a OnePlus recentemente iniciou os pré-registros para o próximo OnePlus 10 Pro na China por meio de seu site oficial e JD.com. OnePlus normalmente anuncia alguns telefones ao longo do ano. O OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro foram anunciados em março de 2021, então seus sucessores provavelmente serão o OnePlus 10 e o OnePlus 10 Pro.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Dezembro 2021

O OnePlus 10 deve apresentar o sistema Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 em um chip, bem como conectividade 5G para conectividade mais rápida e suporte dual-SIM. (A lista MIIT confirma o suporte 5G e dual-SIM no novo telefone OnePlus.)

Já o OnePlus 10 Pro terá uma tela QHD + de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, até 12 GB de RAM LPDDR5 e máximo de 256 GB de armazenamento UFS 3.1. Para uma visão completa de todos os vazamentos e rumores até agora sobre o próximo telefone carro-chefe da OnePlus, consulte o guia do Pocket-lint: