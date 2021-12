Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tal como acontece com a última geração, o OnePlus planeja uma versão CE de seu aparelho Nord de gama média - desta vez o Nord 2.

O OnePlus Nord 2 CE está chegando à Europa no primeiro trimestre do próximo ano e alguns detalhes e especificações aparentemente já vazaram.

Isso inclui algumas renderizações criadas com base nas notas de projeto. Eles não mostram um grande salto em relação ao OnePlus Nord 2 existente, mas ainda assim parecem interessantes.

Fornecido à 91Mobiles pelo informante Yogesh Brar, as imagens mostram um sistema de três câmeras na parte traseira - disse incluir um sensor OmniVision primário de 64 megapixels, ultra wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels.

A frente supostamente hospedará uma câmera perfuradora semelhante com um sensor de 16 megapixels.

O display será de 6,4 polegadas e AMOLED. Ele virá com uma taxa de atualização de 90 Hz, de acordo com as informações que vazaram. Haverá uma bateria de 4.500mAh dentro.

De acordo com a 91Mobiles, ele também será executado em um processador MediaTek Dimensity 900 5G com 8 GB ou 12 GB de RAM. O armazenamento integrado é de 256 GB.

Também há alguma especulação sobre preços - para a Índia, pelo menos. Ele será vendido entre 24.000 e 28.000 rúpias. Isso é cerca de £ 235 a £ 275.