Vazamento de especificações do OnePlus 10 Pro: câmera de 48 MP e tela de 2K 120 Hz

(Pocket-lint) - O novo aparelho da OnePlus deve ser lançado no mercado chinês nos próximos meses, com lançamento global previsto para abril de 2022.

Vazamentos anteriores nos mostraram renderizações detalhadas e parece que já sabemos o que esperar do lançamento do OnePlus 10 Pro .

O último vazamento, da Digital Chat Station do informante chinês, revelou ainda mais especificações importantes sobre o próximo carro-chefe.

Em primeiro lugar, parece que o OnePlus 10 Pro não vai suportar carregamento rápido de 125 W como algumas fontes alegaram anteriormente. No entanto, o novo vazamento sugere que podemos esperar 80 W, que ainda é o carregamento mais rápido que vimos em um dispositivo OnePlus até agora.

O dispositivo também suporta carregamento rápido sem fio de 50 W, assim como o OnePlus 9 Pro.

A tela foi confirmada como tendo uma tela AMOLED curva de 6,7 polegadas com resolução de 2K e uma taxa de atualização de 120Hz.

Nos bastidores, podemos esperar um processador Snapdragon 8 Gen 1 emparelhado com até 12 GB de RAM e armazenamento UFS 3.1.

Para as câmeras, veremos uma matriz tripla de câmeras na parte traseira com ótica Hasselblad. Ele é composto por uma câmera principal de 48 MP, ultra-wide de 50 MP e um sensor auxiliar de 8 MP. Na frente, esperamos uma câmera selfie de 32 MP no orifício da tela.

Com várias fontes fornecendo especificações semelhantes, parece que essas especificações podem ser bastante precisas. Se os vazamentos forem verdadeiros, parece que o OnePlus 10 Pro será uma potência.