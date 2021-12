Data de lançamento, especificações, rumores e notícias do OnePlus 10 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus normalmente anuncia alguns telefones ao longo do ano, com uma série no primeiro semestre, normalmente uma versão "T" dessa primeira série no segundo semestre e a série Nord no meio.

Com o OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro anunciados em março de 2021, e nenhum OnePlus 9T este ano, todos os olhos e ouvidos estão agora focados em seus sucessores.

Deve ser chamado de OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro, aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o modelo OnePlus 10 Pro.

T1, 2022

O OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro foram lançados junto com o OnePlus 9R que foi a Índia apenas em 23 de março de 2021. O OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro foram anunciados em 14 de abril de 2020 e o OnePlus 7 e 7 Pro foram anunciados em 14 de maio de 2019.

Com os lançamentos ocorrendo mais cedo com o passar dos anos, é possível que o OnePlus 10 e 10 Pro seja revelado antes de março. Por enquanto, nenhum boato dá uma data específica, mas esperamos ver os aparelhos revelados antes do final do primeiro trimestre.

Em termos de preço, o OnePlus 9 começou em £ 629 no Reino Unido, que era mais caro do que o OnePlus, que começou em £ 599 no Reino Unido quando foi lançado. O OnePlus 9 Pro, entretanto, começou em £ 829 no Reino Unido, que novamente era mais caro do que o OnePlus 8 Pro, que começou em £ 799 no Reino Unido em 2020.

Esperamos que o OnePlus 10 e 10 Pro caia em uma estimativa semelhante ao OnePlus 9 e 9 Pro, embora não seja surpreendente ver um aumento de preço novamente.

Redesenho da caixa da câmera

Parceria Hasselblad

Três cores

Um grande vazamento de renderização nos deu uma indicação do que podemos esperar em termos de design para o OnePlus 10 Pro. Parece que o dispositivo manterá a câmera frontal perfurada no canto superior esquerdo, bem como uma tela ligeiramente curva, mas a caixa da câmera na parte traseira apresentará uma mudança no design em comparação com o OnePlus 9 Pro.

Em vez de retangular, a caixa da câmera parece que se moverá para um quadrado com quatro círculos grandes que são todos do mesmo tamanho, em vez de dois grandes e dois pequenos - espera-se que seja um sistema de lentes triplas com o terceiro círculo na caixa clarão.

A marca Hasselblad está presente novamente com base nas renderizações e é dito que o dispositivo virá em três cores, incluindo preto, uma cor azul claro / verde e um modelo branco. Os vazamentos também esperam que o OnePlus 10 Pro ofereça resistência IP68 à água e à poeira , assim como o OnePlus 9 Pro.

Tela de 6,7 polegadas

Resolução Quad HD +

Taxa de atualização de 120 Hz

Foi dito que o OnePlus 10 Pro virá com uma tela de 6,7 polegadas que fornecerá uma resolução Quad HD + e uma taxa de atualização de 120Hz . Esperamos que seja uma taxa de atualização variável entre 1 Hz e 120 Hz, como o OnePlus 9 Pro oferece.

Também esperamos que HDR10 + seja compatível com o OnePlus 10 Pro, como era com o OnePlus 9 Pro. Se os vazamentos forem precisos, a tela será muito parecida com a do OnePlus 9 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

8/12 GB de RAM

Bateria de 5000mAh

De acordo com os rumores, o OnePlus 10 Pro será executado no processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, suportado por 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB ou 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB, dependendo do modelo.

Dizem que a bateria tem 5000mAh, que é um pouco maior do que os 4500mAh do OnePlus 9 Pro, e também pode ter um carregamento rápido de 125W, que pode carregá-la em 20 minutos. Suporte de carregamento sem fio também é esperado.

Câmera tripla traseira

Diz-se que o OnePlus 10 Pro vem com uma câmera traseira tripla composta por uma câmera primária de 48 megapixels, ultra-wide de 50 megapixels e telefoto de 8 megapixels com zoom 3.3x.

Nenhum detalhe adicional foi oferecido sobre os vazamentos ainda, embora a parceria com a Hasselblad deva retornar, o que as renderizações também sugerem.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o OnePlus 10 Pro.

91 Mobiles detalhou uma série de especificações que supostamente viriam para o OnePlus 10 Pro.

O Tipster OnLeaks se uniu ao Zouton para lançar um vazamento massivo que incluía renderizações de 5K e um vídeo 360 do aparente OnePlus 10 Pro, junto com alguns detalhes nas especificações.