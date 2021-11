Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus considerou fazer um smartphone dobrável, pelo menos de acordo com uma patente descoberta recentemente.

A patente é para um dobrável com três telas e duas dobradiças que podem ser travadas com um controle deslizante. Acredita-se que a patente foi depositada na China em 2020 e publicada em julho de 2021. Ela agora está disponível no banco de dados global do World Intellectual Property Office, conforme relatado pela primeira vez pela LetsGoDigital.

Para ter uma ideia melhor de como um smartphone tri-fold OnePlus pode parecer se e quando for lançado, Parvez Khan, também conhecido como Technizo Concept , fez uma série de renderizações supostamente baseadas nas imagens de patentes. Como você pode ver, o dispositivo pode ser dobrado de diferentes maneiras para diferentes casos de uso.

Ele pode ficar plano como um grande tablet, por exemplo. Em sua forma mais compacta, o dispositivo é como um telefone comum.

Acredita-se que a OnePlus possa lançar seu primeiro telefone dobrável em 2022. Mas a OnePlus ainda não confirmou que está fabricando tal dispositivo - muito menos um que tenha três monitores. Lembre-se de que seus concorrentes, incluindo Samsung, Huawei e Xiaomi, introduziram os dobráveis nos últimos anos e são considerados líderes em tecnologia de tela dobrável. Portanto, o OnePlus precisa ser atualizado neste espaço.

No início deste verão, a OnePlus deu a entender que estava prestes a anunciar um telefone dobrável. Mas isso acabou sendo uma brincadeira. Era apenas trollagem da Samsung.