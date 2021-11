Um enorme vazamento do OnePlus 10 Pro revela todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo vazamento nos deu todos os detalhes interessantes sobre o próximo OnePlus 10 Pro, revelando seu design, preço, especificações e muito mais.

O notório informante OnLeaks se uniu a Zouton para lançar um vazamento massivo que incluiu 5k renderizações e até mesmo um vídeo 360 do smartphone .

Começando pelo valor de face, vemos uma matriz tripla de câmeras traseiras completa com a marca Hasselblad. Duas cores são mostradas, preto e uma cor azul / verde claro, ambas em acabamento fosco. Não é retratado, mas o vazamento promete uma versão em branco também.

Na frente, vemos uma câmera selfie furada no canto superior esquerdo da tela de 6,7 polegadas do dispositivo. Podemos ver que a tela se curva ligeiramente nas bordas também. Espera-se que a tela tenha uma relação de aspecto de 20: 9 com uma taxa de atualização de 120 Hz suave e amanteigada.

De acordo com o vazamento, o OnePlus 10 Pro terá até 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. Ao lado de uma bateria de 5000mAh para mantê-lo funcionando o dia todo.

Um dos outros recursos de destaque é o carregamento rápido de 125 W, o que deve ser suficiente para carregar o dispositivo totalmente em apenas 20 minutos.

Zouton espera que o preço esteja de acordo com a série OnePlus 9 , que varia de US $ 729 a US $ 1.069, dependendo das especificações escolhidas. O lançamento do telefone está previsto para o primeiro semestre de 2022.