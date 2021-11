Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Renderizações do próximo Nord N20 surgiram online e indicam que o OnePlus pode estar prestes a ressuscitar um design muito amado de seu passado para o seu sucessor N10 .

As renderizações 3D mostram um dispositivo com um corpo muito fino, bordas totalmente planas e uma parte traseira totalmente plana. É um design que nos lembra muito o malfadado OnePlus X do segundo ano da empresa.

Até mesmo a moldura em torno das bordas - com seus sutis chanfros brilhantes - invoca esse visual, embora não pareça que a empresa está trazendo de volta a textura estriada.

Além do mais, em vez de ter uma grande saliência retangular para abrigar as câmeras, parece que o OnePlus está indo para colisões de câmera individuais para o N20, dando ao telefone uma aparência e toque muito mais minimalistas.

Como de costume, os renderizadores 3D foram produzidos pela @OnLeaks, desta vez em colaboração com a 91Mobiles , e mostram um telefone com uma câmera furada no canto superior esquerdo da tela, engastes estreitos e um queixo leve na parte inferior.

É um design diferente de tudo o que OnePlus tem no mercado atualmente, e ao contrário da maioria dos outros telefones Android, o que pode muito bem ajudá-lo a se distinguir de seus concorrentes. Com 7,7 mm de espessura, tem quase a mesma espessura do iPhone 13 também.

Quanto às especificações, elas incluem o tipo de números que você esperaria encontrar em um guarda-florestal acessível. Ele é alimentado pela plataforma Snapdragon 695 5G e apresenta um display AMOLED de 6,43 polegadas com sensor de impressão digital na frente.

A maioria dos outros detalhes são desconhecidos, mas o relatório afirma que o sistema de câmeras traseiras possui três câmeras, exceto que apenas uma parece ser de alguma utilidade.

A câmera principal de 64 megapixels deve ser acompanhada por dois sensores de 2 megapixels, provavelmente para profundidade e recursos macro. Dado que duas câmeras parecem ter uma aparência / design proeminente na parte traseira, achamos isso difícil de acreditar.

Com esse tipo de design, você esperaria que houvesse, no mínimo, um primário e um ultralargo.

Como sempre acontece com essas coisas, nada sobre o OnePlus Nord N20 é confirmado até que o fabricante diga algo oficialmente.