OnePlus Nord 2 x edição Pac-Man em fotos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando lançou o Nord 2 no início do ano, OnePlus afirmou que seu telefone oferecia tudo que você precisa em um telefone, sem pagar os preços de alto nível. Agora, ele está de volta com uma edição especial e se associou à Bandai Namco para lançá-lo.

É chamado OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition, e não é a primeira vez que OnePlus se une a uma marca da cultura pop para lançar um telefone especial. Em 2020, lançou o Cyberpunk 2077 OnePlus 8T e, antes disso, lançou Star Wars, edições de telefone Marvel e modelos McLaren F1 .

Pode-se dizer que isso é uma tradição para a empresa, e que esperamos que continue, mesmo que apenas pela novidade.

Mesmo a experiência de desembalagem com esta edição especial é diferente do modelo padrão. A caixa é coberta por uma capa de papelão com o tema Pac-Man, que - quando aberta - revela um design de interior realmente colorido com o tema fantasma. É divertido e um bom contraste com o exterior branco sutil. A caixa do telefone em si apresenta um logotipo colorido do Pac-Man na frente e um padrão temático de labirinto sutil por toda parte. Veja mais em nosso vídeo abaixo:

Como era de se esperar, o Pac-Man Edition Nord 2 se parece muito com o Nord original. OnePlus não mudou os materiais, a forma ou o tamanho do telefone. E, olhando inicialmente de fora, você pode pensar que as mudanças no design são apenas sutis.

A classe traseira tem um logotipo sutil do Pac-Man amarelo no canto esquerdo e, se você pegá-lo com a luz certa, também verá os pontos em toda a parte de trás que ele adora comer.

Outras mudanças sutis incluem o texto OnePlus X Pac-Man impresso próximo ao módulo da câmera, e o controle deslizante de alerta na borda esquerda foi trocado por um azul vivo. Só para deixar um pouco menos claro.

No entanto, a maior mudança de design é, sem dúvida, aquela que você não pode ver à luz do dia. Somente se você olhar bem de perto, poderá ver um padrão de labirinto muito sutil na parte de trás. Porém, desligue as luzes e tudo ficará mais claro.

O OnePlus apenas colocou um padrão que brilha no escuro na parte de trás de sua edição especial do telefone. Um que parece um labirinto e soletra a palavra Nord em letras maiúsculas.

Uma coisa que diremos é que o efeito de brilho no escuro não é tão forte. Para mostrar claramente, tivemos que segurar o painel traseiro próximo à nossa iluminação LED brilhante de estúdio por um minuto ou mais, e o brilho desvaneceu-se relativamente rápido. Ainda assim, muito legal.

Combinado com seus ajustes de design, OnePlus também mudou alguns dos elementos de software para se adequar ao tema Pac-Man, e há algumas coisas para encontrar aqui.

Ao ligá-lo pela primeira vez, o telefone será configurado para um tema Pac-Man. Isso significa que a tela de bloqueio e o papel de parede da tela inicial são inspirados no Pac-Man, com um papel de parede animado legal definido como padrão. Se você mergulhar nas opções de papel de parede, há algumas outras opções para escolher também, mas o resto é estático.

Depois, há a animação de desbloqueio da impressão digital. O logotipo do sensor é um contorno do Pac-Man em um labirinto circular e, ao pressioná-lo, verá o Pac-Man mastigando pontos e sendo perseguido por fantasmas coloridos.

Todos os ícones de aplicativos OnePlus pré-instalados foram temáticos para se parecerem com gráficos inspirados em jogos retro pixelados também, e se você baixar a aba de configurações rápidas, verá uma silhueta do Pac-Mac sob os botões que mastiga o ponto se você deslizar entre as guias.

Existem algumas outras adições também. Vá para o aplicativo Galeria, edite uma foto e você encontrará os adesivos do Pac-Man nas seções de adesivos. Além do mais, o jogo Pac-Man 256 dos mesmos desenvolvedores que fizeram Crossy Road vem pré-instalado.

Conecte o telefone ao carregador Warp e você verá um gráfico animado do Pac-Man na tela e, se usá-lo por tempo suficiente, desbloqueará outro adesivo para usar na galeria.

Como seria de esperar, também existem notificações e tons de toque personalizados pré-carregados e estão predefinidos como predefinições. Então isso é divertido. Pelo menos nas primeiras vezes.

Do ponto de vista do hardware, é igual ao OnePlus Nord 2 padrão. Tem 8,2 mm de espessura e uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com taxas de atualização de até 90Hz.

Ele é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 1200-AI, possui 12GB de RAM, 256GB de armazenamento e uma bateria de 4500mAh completa com suporte para carregamento flash Warp Charge 65 super rápido que pode encher a bateria em cerca de 30 minutos.

O OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition estará à venda a partir de terça-feira, 16 de novembro, e custará £ 499 no Reino Unido .