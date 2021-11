O vazamento do OnePlus 10 Pro revela uma mudança dramática no design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com todos os principais lançamentos de smartphones para 2021 feitos e limpos - vazamentos, rumores e detalhes estão começando a surgir para a primeira safra de dispositivos previstos para chegar em 2022.

Entre os esperados está o telefone carro-chefe de 10ª geração do OnePlus e - se uma renderização vazada é alguma indicação - poderíamos ver um redesenho bem drástico.

O sempre prolífico @OnLeaks vazou imagens da parte traseira do telefone em colaboração com a Zouton, incluindo uma olhada na nova caixa da câmera, que parece estar se inspirando no design S21 Ultra da Samsung.

A área da câmera ocupa uma boa quantidade de espaço na parte traseira do telefone e parece apresentar três câmeras e um flash LED.

O módulo da câmera então se curva em torno da borda, juntando-se à estrutura de metal de forma semelhante aos telefones Galaxy S mais recentes da Samsung.

Alega-se que essas renderizações são - como de costume - baseadas em imagens do início da vida real de um protótipo e, portanto, alguns detalhes podem mudar.

Em casos como esse, geralmente são elementos como cor, textura e acabamento que são diferentes no produto final, bem como as dimensões exatas e o layout das lentes da câmera.

Dada a parceria de vários anos da OnePlus com a Hasselblad, também ficaríamos surpresos se o logotipo da Hasselblad estivesse faltando no 10 Pro quando chegasse ao mercado.

Como o OnePlus 9 Pro, espera-se que o 10 Pro tenha uma tela AMOLED de 120 Hz e também uma bateria maior de 5000mAh.

A única coisa que sabemos com certeza é que o próximo telefone OnePlus será o primeiro lançamento com o software ColorOS / OxygenOS unificado baseado no Android 12 .

Isso fará com que sua experiência de software corresponda de perto com a dos telefones Oppo do ano que vem.

Outros detalhes são desconhecidos, mas como provavelmente estamos a apenas alguns meses do lançamento, podemos esperar que mais detalhes sejam divulgados nas próximas semanas.