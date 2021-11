Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus se uniu à Bandai Namco para produzir uma versão de edição especial do OnePlus Nord 2.

Ainda para ser mostrado na íntegra, o OnePlus Nord 2 X Pac-Man Edition será lançado oficialmente nas próximas semanas. No entanto, a máquina de hype começou com uma competição para ganhar um, além de outras guloseimas OnePlus.

O telefone custará € 529 / £ 499 quando disponível, em uma única variante com 256 GB de armazenamento e 128 GB de RAM.

Tudo o que foi revelado até agora é que ele terá as mesmas especificações do OnePlus Nord 2 padrão - tela AMOLED de 6,43 polegadas, processamento MediaTek Dimensity 1200-AI e bateria de 4.300mAh - mas com alguns detalhes de design dedicados. O software também será personalizado com recursos específicos do Pac-Man.

Para começar, o telefone brilha no escuro. O invólucro inclui tinta fosforescente sob uma segunda camada. Embora haja jogos, desafios e alguns ovos de Páscoa escondidos em sua interface do usuário.

Atualizaremos quando descobrirmos mais - incluindo fotos do dispositivo real.

A competição acima mencionada pode ser encontrada em pac-man.oneplus.com . É essencialmente uma versão do clássico jogo de arcade que você pode jogar em um navegador da web.

Aqueles que obtiverem as pontuações mais altas terão a chance de ganhar um dos três telefones de edição especial, além de OnePlus Buds Z in-ear.

Isso vai até esta quarta-feira, 10 de novembro, então comece a jogar.

Um segundo período de jogo ocorrerá de sexta-feira, 12 a segunda-feira, 15 de novembro, durante o qual sua pontuação pode valer um voucher para resgatar um par de Buds Z ao comprar o novo aparelho.

