(Pocket-lint) - OnePlus lançou um novo telefone de gama média - mas não está sendo lançado nos EUA ou no Reino Unido. No momento, infelizmente, está definido apenas para a China.

Chamado de OnePlus 9 RT , é um modelo em "T" que se segue ao OnePlus 9R , que chegou ao mesmo tempo que o OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro .

O OnePlus 9R é considerado o modelo básico da série 9, oferecendo pequenos downgrades, como um processador Snapdragon 870 em vez do mais recente Snapdragon 888. Mas é aí que o OnePlus 9 RT mantém as coisas interessantes: ele embala o 888, colocando-o próximo o mesmo nível que os modelos 9 de ponta.

Outros recursos incluem uma tela de 6,62 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e suporte para HDR10 + e uma configuração de câmera que abriga um sensor principal Sony IMX766 de 50 megapixels, ultra-wide de 16 megapixels e câmera macro de 2 megapixels. Ele também oferece uma bateria de 4.500 mAh, mas carece de carregamento sem fio como o OnePlus 9R.

Se alguma dessas coisas interessar a você, o telefone exclusivo para a China será lançado em 19 de outubro de 2021 com um preço inicial de 3.299 RMB (cerca de US $ 510). No mesmo dia, a OnePlus também lançará o OnePlus Buds Z2, um sucessor de seus fones de ouvido TWS, por 499 RMB (cerca de US $ 80).