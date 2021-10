O design e as especificações do OnePlus 9RT vazaram (quase) totalmente antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus está para lançar a edição T de sua edição R OnePlus 9 em um evento em 13 de outubro, mas parece que o gato já está praticamente fora da bolsa.

Dois dias antes do anúncio oficial, renderizações detalhadas do telefone e especificações listadas vazaram, deixando muito pouco para a imaginação.

Como de costume, o vazamento vem de @evleaks no Twitter, que - nos últimos anos - é quase tão bom quanto foi oficialmente confirmado. Como o OnePlus 9R, no entanto, o 9RT só estará disponível na Índia e na China.

Como você esperaria de um telefone da edição T da OnePlus, as mudanças não são no atacado. Por exemplo, o design parece ser apenas um pequeno ajuste no OnePlus 9R existente.

A unidade da câmera traseira foi ligeiramente redesenhada para se encaixar melhor com o visual do 9 e 9 Pro , e é dito que apresenta o sensor Sony IMX766 de 50 megapixels na câmera principal.

Esse é o mesmo sensor que está no Oppo Find X3 Pro e OnePlus Nord 2 , e é usado na câmera ultra grande angular do OnePlus 9. Ele é unido por uma macro ultra larga de 16 megapixels e 2 megapixels de acordo com o vazamento.

Além disso, espera-se que tenha uma tela AMOLED com tecnologia de taxa de atualização variável, uma câmera perfurada no canto superior esquerdo e um sensor de impressão digital no display.

De acordo com Evan Blass (@evleaks), ele também possui carregamento rápido de 65W, assim como a maioria dos modelos recentes do OnePlus, e possui uma bateria de 4400mAh de design dividido.

Quanto às cores, afirma-se que serão oferecidas três: Hacker Black, Nano Silver e Teal. O último deles estará disponível apenas na China.

Também é sugerido que veremos três configurações diferentes de RAM / armazenamento: 8GB / 128GB, 8GB / 256GB e 12GB / 256GB.

O que talvez seja mais interessante, no entanto, é que há rumores de que o 9RT vem com o processador Snapdragon 888 principal. Isso o torna uma atualização relativamente significativa em relação ao Snapdragon 870 encontrado no OnePlus 9R atual.

Uma vez que o OnePlus já confirmou que lançará o telefone em 13 de outubro, felizmente não temos que esperar muito até descobrir o quanto desses vazamentos e rumores são verdadeiros.