OxygenOS 12: Tudo o que você precisa saber sobre o próximo software OnePlus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova versão do Android é uma nova oportunidade para os fabricantes de smartphones adicionarem sua própria marca ao sistema operacional personalizável do telefone. E com o Android 12 disponível em versão beta para vários terceiros por um bom número de semanas e meses, os fabricantes tiveram muito tempo para mexer, aprimorar e brincar com ele.

Um desses fabricantes é o OnePlus, que recentemente se juntou à Oppo para compartilhar recursos entre smartphones e divisões de P&D, colocando mais recursos nas atualizações. Com esse anúncio, estávamos ansiosos para ver exatamente o que os telefones OnePlus receberiam na próxima grande atualização de software. Felizmente, OnePlus mostrou isso.

É seguro dizer que o OxygenOS 12 do OnePlus não é uma mudança tão radical da versão 11 como era para o software anterior, mas ainda há um punhado de novos recursos que podem aprimorar a experiência de usar um telefone OnePlus.

Open beta lançado em setembro de 2021

Em breve para outros dispositivos

Nenhuma palavra oficial sobre o lançamento final

O beta aberto para a próxima grande atualização de software do OnePlus já foi disponibilizado para os usuários do OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro em setembro, e agora estamos apenas esperando a palavra oficial sobre quando a primeira versão pública chegará. O fabricante ainda não nos deu um cronograma, mas suspeitamos que será relativamente em breve, devido ao anúncio dos novos recursos.

Nos anos anteriores, o OnePlus costumava usar ícones muito simples e mínimos em todo o sistema operacional. Mas isso está prestes a mudar. No OxygenOS 12, os ícones de aplicativos estão recebendo muito amor. Os designers de software da empresa renovaram todos os ícones para dar-lhes mais profundidade, adicionando sombras e gradientes, tornando-os muito menos simples.

Por outro lado, para tornar os ícones e funções importantes mais fáceis de entender, alguns dos ícones menores na interface do usuário foram simplificados para torná-los mais fáceis de entender e ler em várias regiões.

A maior mudança visual é a prateleira redesenhada. Esta é a visão instantânea do OnePlus de funções, widgets e informações populares. Geralmente é para coisas como ver a temperatura / clima de hoje, adicionar uma nota rápida, verificar o nível da bateria dos seus botões conectados ou ver onde você estacionou o carro. Como os ícones de aplicativos redesenhados, há muito mais profundidade adicionada por gráficos, sombras e texturas mais ricos.

Um dos grandes novos bits de software pré-instalados é o novo aplicativo Notes, que parece se inspirar em alguns outros aplicativos de anotações com mais recursos. Com o novo aplicativo, você obtém muito mais opções de formatação, incluindo o uso de marcadores, justificativa de teste e ajustes de espessura de fonte. Além disso, você pode usar o recurso Doodle para rabiscar na tela com uma caneta virtual e tinta de lápis.

O Modo Zen e o Cofre Privado não são novos recursos, mas o OnePlus redesenhou completamente a aparência dos aplicativos, usando luzes, sombras e gradientes. O objetivo era "proporcionar uma sensação de conforto mental e seguro através de mudanças visuais". Não temos certeza do que isso significa, mas parece que a empresa estava tentando usar cores, luz e sombras para melhorar a sensação de uso do aplicativo. Portanto, o design do Modo Zen foi feito mais "zen" e o Cofre Privado agora tem a estética de seu próprio espaço seguro e separado.

A personalização de exibição sempre ativa do OnePlus apresentava algo chamado Canvas no software anterior, que permite usar uma foto como papel de parede, mas a tela de bloqueio sempre ativa criaria um contorno básico dessa imagem em um fundo preto. Com OxygenOS 12 que foi aprimorado com estilos adicionais de tela. Em vez de apenas um único estilo de linha branca, agora tem mais estilos de pincel e efeitos de cor.

Nas versões anteriores do Oxygen OS, o OnePlus tinha um recurso chamado Work Life Balance disponível na Índia. Com o OS 12, a empresa está implementando em outras regiões e permite que você configure interfaces personalizadas de trabalho e vida pessoal. Você pode ativar seu modo de trabalho para ser ativado durante o horário comercial ou com base no local quando você chegar ao escritório. O modo de vida é mais focado em não se distrair com tarefas de trabalho quando você não deveria estar trabalhando, personalizando quais aplicativos e notificações você tem na frente e no centro.

Com a maioria dos telefones, quando se trata do modo escuro, você só tem uma opção. Ele está ligado ou não e sua interface fica completamente preta. Com o sistema mais recente do OnePlus, você pode ajustar o quão escuro deseja que o modo escuro fique. Existem três opções: suave, médio e aprimorado. A última delas é a interface totalmente escura, com as outras duas sendo progressivamente mais claras.

O software beta aberto já está disponível para o OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro , mas virá para os seguintes modelos também:

OnePlus 8

OnePlus 9R

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

O OnePlus não forneceu um cronograma exato para quando cada um dos telefones listados deve obter a versão oficial da nova atualização de software, mas continuaremos atualizando esse recurso conforme mais informações forem reveladas.