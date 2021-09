Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo fundido alguns de seus departamentos com a Oppo no início deste ano , a OnePlus revelou um pouco mais de detalhes sobre como será a aparência dessa empresa Oppo / OnePlus combinada. E uma grande parte dessa visão é um sistema operacional unificado.

A partir de 2022, o OnePlus lançará telefones executando a primeira versão de um software combinado ColorOS / OxygenOS baseado no Android 12 .

O que isso significa especificamente é que o próximo telefone OnePlus carro-chefe - provavelmente o OnePlus 10 que será lançado no próximo ano - rodará um software que é construído em uma base de código que usa o melhor do OxygenOS e ColorOS.

Este software unificado será executado em dispositivos Oppo e OnePlus e pega os elementos rápidos e fluidos do software OnePlus e os combina com a natureza rica em recursos do ColorOS .

Pete Lau, CEO da OnePlus e Oppo, confirmou esta mudança em um briefing com a Pocket-lint, e também afirmou que o primeiro carro-chefe do OnePlus 2022 será o próximo. Isso significa que não há OnePlus 9T ou 9T Pro este ano.

Para os fãs do OnePlus preocupados com a possibilidade de que isso mude drasticamente a experiência de usar um telefone OnePlus, Lau fez questão de observar que o software nos telefones OnePlus ainda manterá sua aparência leve, mas acrescenta mais recursos a ela.

Como os usuários OnePlus têm preferência por esse software rápido e leve, o sistema operacional unificado será personalizado para atender a essa expectativa.

A empresa ainda não deu detalhes específicos sobre exatamente quais elementos estão mudando no OxygenOS ou quais bits estão sendo adicionados do ColorOS, mas o Nord 2 nos deu uma pequena amostra de algumas das mudanças.

Por exemplo, a versão Nord 2 do OxygenOS tinha o aplicativo da câmera do Oppo e a página de atualização do software, mas ainda mantinha o menu de configurações muito leve e limpo em comparação com o Oppo.

O OnePlus também manterá a abordagem de software livre de anúncios e inchaços e, como os usuários do OnePlus geralmente gostam de consertar muito mais do que outros, o bootloader permanecerá desbloqueável.

Embora os primeiros telefones com sistema operacional unificado sejam os carros-chefe do OnePlus em 2022, a unificação do software nas marcas globais Oppo e OnePlus será concluída no final do ano, quando a próxima versão do Android for lançada.

Quanto aos dispositivos mais antigos sendo atualizados para o novo software, Lau disse ao Pocket-lint que alguns dispositivos mais antigos irão, outros não. Por exemplo, as séries OnePlus 8 e OnePlus 9 serão atualizadas. E como a equipe de software combinada Oppo e OnePlus agora é maior, eles obterão atualizações por mais tempo e também com mais frequência.

Não é apenas no software que o OnePlus e o Oppo combinaram esforços. Há uma grande sensação de que agora existe um conjunto muito maior de recursos para ambas as marcas como um todo.

Há uma crença dentro da empresa de que OnePlus pode liderar a indústria de câmeras de telefone agora, com mais recursos de P&D e com a parceria com a Hasselblad . Este último existe para a experiência em processamento / calibração de cores.

Junto com o anúncio de seu sistema operacional unificado, OnePlus também declarou que continuaria a lançar seus telefones da série carro-chefe globalmente, mas faria uma abordagem mais ajustada para seus dispositivos mais acessíveis.

Isso significa que provavelmente veremos diferentes dispositivos de médio alcance em diferentes regiões, semelhante a como já vemos com os telefones Nord, R-series e N-series.

A grande novidade aqui é que até o final de 2022, todos os telefones OnePlus e Oppo estarão executando - essencialmente - o mesmo sistema operacional unificado, mas ainda haverá algumas diferenças sintonizadas com as expectativas de quem compra produtos de diferentes marcas.