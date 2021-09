A atualização do software OnePlus 9 traz o divertido modo panorâmico Hasselblad XPan

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus está lançando uma atualização de software interessante para seus usuários OnePlus 9 e 9 Pro , e este traz um novo modo para a experiência de câmera para dar a ela um pouco mais de uma vantagem exclusiva.

Os novos recursos são resultado da parceria do fabricante com a Hasselblad e traz um recurso para o telefone que foi introduzido pela primeira vez no mercado de câmeras em 1998.

É chamado de modo XPan - que leva o nome da câmera Hasselblad XPan - e permite que você fotografe uma imagem no formato panorâmico 65:24 com apenas um clique do botão do obturador.

Na verdade, é um truque, mas certamente vale a pena tentar. Isso permitirá que você tire fotos que normalmente não consegue sem editar e recortar.

OnePlus

Assim que o software for atualizado para a versão mais recente (Oxygen OS 11.2.9.9), você encontrará o modo XPan no aplicativo da câmera.

Para acessá-lo, basta deslizar para cima na guia na parte inferior da tela e você encontrará XPAN junto com todos os outros modos de disparo adicionais usuais como Nightscape, Pro, Time-lapse e assim por diante.

Uma vez iniciado, ele cria um campo de visão longo e estreito e permite que você alterne entre as distâncias focais de 30 mm e 45 mm, e há um ícone de filme que permite alternar entre os modos preto e branco e colorido.

Quando você pressiona o botão do obturador, ele mostra uma animação como um filme negativo revelando na tela.

A OnePlus anunciou sua parceria de vários anos com a Hasselblad no início do ano com o objetivo de tornar o processamento de cor e imagem melhor para suas câmeras principais.

No entanto, a parceria também significou que o aplicativo da câmera foi redesenhado para torná-lo mais parecido com o da Hasselblad na aparência. Até coisas como a cor do botão do obturador e o som de clique que ele faz quando você o pressiona.

Esta última adição XPan apenas adiciona a essa experiência. Pode não ser algo que você usa o tempo todo, mas é uma maneira muito fácil de obter algumas fotos panorâmicas.

O software também inclui otimizações para carregamento sem fio, correções de bugs e atualizações para o patch de segurança de setembro.