Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em uma espécie de mudança na estratégia do OnePlus, a empresa está planejando lançar apenas uma atualização da versão T para seus telefones da série 9 ainda este ano. Se um boato recente é para ser acreditado, isso é.

De acordo com esse boato, o OnePlus lançará o OnePlus 9 RT em outubro. E - assim como o OnePlus 9R no início do ano - a disponibilidade desse telefone será limitada a mercados específicos. A saber: Índia e China.

Alega-se que vai pousar com o OxygenOS 12 também, baseado no Android 12 , tornando-o um dos primeiros dispositivos a chegar ao mercado com o mais recente sistema operacional do Google a bordo.

O relatório foi publicado originalmente pela Android Central , citando "fontes privilegiadas", que acreditam que a série Nord receberá dois novos dispositivos ao mesmo tempo.

Se for preciso, isso significará três novos telefones no total, e nenhum deles será o carro-chefe da primeira linha. Afinal, o OnePlus 9R era um telefone de médio porte vestido como seus irmãos principais.

Espera-se que ele tenha algumas especificações decentes, incluindo uma tela AMOLED de 120Hz, uma bateria de 4500mAh, carregamento rápido de 65W e o processador Snapdragon 870. Ele também afirma usar o mesmo sensor Sony IMX766 em sua câmera principal, assim como o OnePlus Nord 2 .

Olhando para o Nord 2, que apresenta desempenho semelhante, faz sentido que este telefone não venha para a Europa dado o quão semelhante a experiência seria e quão recentemente foi lançado.

Quanto ao software, afirma-se que com o OxygenOS 12 veremos mais indefinições de linhas entre o OnePlus e o software da Oppo. No entanto, ele ainda manterá alguns caracteres OnePlus, incluindo recursos como Modo Zen e Prateleira.