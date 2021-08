O telefone OnePlus não lançado aparece no banco de dados IMEI, provavelmente modelo 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um telefone OnePlus inédito fez uma aparição no banco de dados IMEI, o que sugere que a empresa já está preparando o lançamento para suas linhas de telefones de 2022.

A lista apareceu pela primeira vez em 15 de agosto e foi compartilhada no Twitter pelo vazador frequente Mukul Sharma, mais conhecido como @stufflistings.

Ele revela um telefone com o número de modelo NE2210, mas pouco mais, exceto que é um telefone fabricado pela OnePlus.

Neste ponto, é difícil prever qual telefone seria, mas olhando para os números do modelo de telefone de 2021, há uma indicação de que poderia ser um modelo de 2022.

Todos os lançamentos deste ano apresentam o número 21 após as duas letras iniciais de seus números de modelo. OnePlus 9 e 9 Pro são LE2113 e LE2123, enquanto o Nord 2 e Nord CE são DN2103 e EB2103.

Se os próximos telefones seguirem o mesmo padrão, o 22 em NE2210 sugere que é um lançamento de telefone por algum tempo em 2022.

Nos últimos anos, as duas letras no início do número do modelo foram relacionadas aos codinomes dos telefones. Por exemplo, o codinome do Nord 2 era aparentemente Denniz, portanto DN. OnePlus 9 series era Lemonade - portanto LE - e o Nord CE era Ebba.

O que o NE representa neste último vazamento é desconhecido. Neste ponto, poderia ser tão facilmente um novo modelo Nord quanto um telefone da série principal.

Isso significa que não sabemos se este é um mid-ranger acessível ou um poderoso telefone de primeira linha. Nenhuma informação adicional está disponível sobre o vazamento original.

Como geralmente é o caso do OnePlus, temos certeza de que os vazamentos ganharão força conforme avançamos para o final do ano.

