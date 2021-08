Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus quer roubar a sua atenção na véspera do Descompactado da Samsung e também durante o próprio evento.

Espera-se que a Samsung anuncie novos telefones dobráveis e possivelmente vestíveis em uma vitrine virtual com transmissão ao vivo em 11 de agosto de 2021. Mas a OnePlus está tentando fazer você esquecer tudo isso por um momento, provocando seu próprio dispositivo de tela dupla. A empresa acessou a mídia social na terça-feira para compartilhar um breve videoclipe do que parece ser um telefone dobrável - junto com a legenda "8:11 10h ET".

Veja esta postagem no Instagram Uma postagem compartilhada por OnePlus (@oneplus_usa)

Pouco mais foi revelado no teaser, incluindo o que exatamente é o dispositivo e o que devemos esperar, mas é seguro presumir que a OnePlus anunciará tudo o que preparou no mesmo dia e hora em que há rumores de que a Samsung atualizará seu Galaxy Z Flip e as gamas Galaxy Z Fold. A questão é que o dispositivo no teaser do OnePlus se parece muito com o Galaxy Z Fold 3 que está por vir.

Vai ser interessante ver o que o OnePlus tem na manga. Vamos torcer para que não seja um estojo ou acessório para dobrável. Saberemos com certeza em questão de horas. Fique atento ao hub OnePlus do Pocket-lint para saber as novidades. Também temos um guia sobre como assistir (e o que esperar) descompactado aqui.