(Pocket-lint) - À medida que nos aproximamos do dia 22 de julho, conhecido como OnePlus Nord 2, revela o dia , mais e mais rumores de informações sobre o aparelho acessível vêm à tona.

A mais recente é que o Nord 2 empregará estabilização ótica de imagem (OIS) para sua câmera principal. Esse é um recurso de grande impacto para um telefone mais acessível, onde normalmente faltam esses recursos.

Não há uma grande quantidade de informações disponíveis sobre as câmeras do Nord 2 até o momento. Pensa-se que uma unidade traseira tripla compreenderá um principal de 50 megapixels (o mesmo que no OnePlus 9 e Oppo Find X3 Pro, de acordo com o Tweet de @ ishanagarwal24, completo abaixo ) - junto, é claro, com essa estabilização - ao lado de um 8 megapixels (provavelmente um grande angular) e 2 megapixels (provavelmente um sensor de profundidade / macro).

O OnePlus Nord 2 5G contará com uma configuração de câmera tripla.



O sensor principal é 50MP Sony IMX766 com OIS.

É o mesmo que está presente no OnePlus 9/9 Pro e OPPO Find X3 Pro. # OnePlusNord2 #OnePlusNord pic.twitter.com/YE97Cu0RbI - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 13 de julho de 2021

É bom ver as melhorias da câmera, passo a passo, porque muitas vezes os aparelhos chegam com um número excessivo de lentes na parte traseira - poucos dos quais fazem muito. A OnePlus, é claro, está procurando progredir nessa área, com sua parceria com a Hasselblad no OnePlus 9 Pro .

Com pouco mais de uma semana até a revelação completa do Nord 2, já há muitas informações factuais por aí: ele terá um painel AMOLED de 6,43 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz e chipset MediaTek Dimensity 1200-AI sob o capô.

Os detalhes completos e finais, incluindo preço e data de entrega, iremos descobrir no dia 22 de julho na revelação completa. Se sobrar algo para realmente revelar nessa data!