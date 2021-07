As renderizações do OnePlus Nord 2 aparecem antes do evento de lançamento de 22 de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há muito o que esperar agora: depois de especularmos que 22 de julho seria a data de revelação do OnePlus Nord 2 , o CEO da empresa, Peta Lau, confirmou que realmente seria o caso .

Assim, a apenas nove dias (no momento da escrita) para o lançamento, o boato está girando muito rápido, como revelam esses novos renderizadores frontais - cortesia da 91Mobiles.

Não é exatamente a revelação de uma imagem, mas corrobora várias informações de vazamentos anteriores, incluindo a câmera perfurada posicionada em um canto.

As especificações da tela já foram reveladas pela OnePlus, por meio de sua conta no Twitter da Índia, confirmando um painel AMOLED de 6,43 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz.

O Nord 2 vem com uma tela Fluid AMOLED de 90 Hz de 6,43 polegadas que desliza tão suavemente que você pensa que seus dedos estão dançando balé. E é certificado para HDR 10+.



Em outros lugares, o OnePlus Nord 2 é o primeiro da empresa a apresentar um processador MediaTek em seu coração. Não só isso, é um exclusivo, o Dimensity 1200-AI , dando à empresa um ângulo único sobre o Dimensity 1200 padrão.

O que todos nós realmente queremos saber, entretanto, é quanto o OnePlus Nord 2 custará como resultado de todas essas opções de especificações. Para isso, no entanto, vamos ter que esperar até o evento de revelação em 22 de julho ...

