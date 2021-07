OnePlus Nord 2 confirmado pelo CEO Pete Lau, para lançamento em 22 de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da OnePlus, Pete Lau, confirmou que o próximo smartphone da empresa - o OnePlus Nord 2 5G - será apresentado em 22 de julho de 2021.

Para ser honesto, não é uma grande surpresa - muitos rumores sobre o próximo mid-ranger circularam nos últimos dois meses, incluindo um anúncio do próprio OnePlus em maio . No entanto, esta é a primeira confirmação de um evento de lançamento real para ele.

"Hoje, gostaria de compartilhar com vocês algo que muitos de vocês já anteciparam: o OnePlus Nord 2 5G", disse Lau em uma postagem no fórum OnePlus .

"[É] uma atualização abrangente do primeiro OnePlus Nord, da câmera ao desempenho e ao carregamento, bem como o novo SoC Dimensity 1200-AI com foco em IA. Estamos confiantes de que ele oferece a experiência OnePlus rápida e suave que você adora , e faz jus ao ethos Never Settle. "

Ouvimos pela primeira vez a confirmação oficial sobre o processador MediaTek do próprio fabricante do chip . O Dimensity 1200-AI SoC será exclusivo do OnePlus e deste aparelho.

Nenhuma outra especificação foi revelada ainda, mas as especulações apontam para uma tela Full HD + AMOLED de 6,43 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Haverá também uma câmera traseira tripla e uma câmera frontal de 32 megapixels.

